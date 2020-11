Két ügyvezető a nagymegyeri fürdő élén

Ismét feszültség, valamint a polgármester és a képviselők közötti ellentmondások jellemezték a képviselő-testület legutóbbi ülését. Többször elhangzott az a kérdés, hogy ki mit tesz a városért, és ez mennyire látszik meg Nagymegyer fejlődésén. A város vezetése ismét egymásra mutogatott, a képviselők a kommunikációt, a polgármester pedig az együttműködést hiányolta.

Visszatérő téma

A nagymegyeri Thermal Corvinus fürdőt üzemeltető Termál Kft. ügyével már hónapokkal ezelőtt is foglalkozott a testület, amikor a fürdő pénzinjekciót kért az önkormányzattól. Végül megoldódott a probléma, beindult a strandszezon, ugyan a látogatottság elmaradt a tavalyi szinttől. Néhány hete újra bezárt a fürdő kapuja, de ez nem jelenti azt, hogy csend honolna a népszerű turistacélpont környékén. A képviselő-testület ülésén ugyanis kiderült, hogy Križan Tibor igazgató mellett Milan Orešanskýt is vezetői feladatokkal bízta meg a polgármester.

Pénzügyi szakember

Balázs Péter képviselő kért magyarázatot Holényi Gergőtől arra, hogy hogyan került a fürdő élére Milan Orešanský, és hogyan szolgálja a másik ügyvezető a fürdő javát. Holényi Gergő azt mondta, a kapcsolatai és szaktudása miatt esett választása Orešanskýra, aki a kétezres évek elején a pénzügyminisztérium állami hiteleket felügyelő osztályát vezette, a kereskedelmi jegyzéktár 14 találatot kínál erre a névre. A polgármester szerint a pénzügyi szektorban dolgozott és nagyobb vállalatok vezetésében is részt vett. „Azért, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor nincs bevétele a fürdőnek, továbbra is százszázalékos városi tulajdonban maradhasson, és majd önerőből nyithassa ki kapuit” – indokolta a szakember foglalkoztatását Holényi Gergő, hozzátéve, hogy Orešanskýnak kormányzati szinten több kapcsolata van, ami a fürdő javát szolgálja. Arra a kérdésre, hogy hogy került a férfi a vállalat élére, a polgármester annyit felelt, hogy a kapcsolatain keresztül.

Együtt vezetik a fürdőt

A képviselők azt is nehezményezték, hogy a polgármester kizárta a fürdő felügyelőbizottságának tagjait a megbeszélésről, hármasban egyeztetett Križannal és Orešanskýval, majd az eredményről tájékoztatta az illetékeseket. „A megbeszélésen semmi keresnivalója nem volt a képviselőknek és a felügyelőbizottságnak” – folytatta Holényi Gergő kritizálva a képviselők viselkedését, akik szintén ugyanezt rótták fel a város első emberének. A polgármester azt is megjegyezte, hogy Križan először nem értett egyet a javaslatával, ezért visszahívta volna őt a funkciójából, másnapra azonban sikerült közös nevezőre jutni. „Azóta a két ügyvezető közösen hozza meg a döntéseket, együtt vezetik a fürdőt” – mondta Holényi.

Önkényes lépés

Balázs szerint a polgármester önkényesen nevezte ki a másik igazgatót, csakúgy, mint amikor a városi közterület-fenntartó vállalatnál tett hasonló lépést. Néveri Sándor képviselő is azt kérte a polgármestertől, hogy közölje, hogyan került Orešanský a képbe, és rámutatott, hogy Holényi ismét kész tények elé állította a képviselőket ahelyett, hogy tárgyalt volna velük ez ügyben.

Jövőre terveznek

„Jól tudom, mit csinálok, hova szeretném vezetni a várost, és mit szeretnék elkerülni a termálfürdővel kapcsolatban” – vágott vissza a testületnek a városvezető, hozzátéve, hogy szeretnék megóvni a fürdő nyolcvanhét alkalmazottját, valamint az idegenforgalmi célpontra kötődő mintegy ötszáz szállásadót, és mindazokat, akik erre építik a megélhetésüket. A polgármester úgy látja, a jelenlegi helyzet alapján elképzelhető, hogy csak februárban nyitják ki újra a Thermal Corvinus kapuit, és reméli, hogy ehhez nem lesz szükség pénzinjekcióra. Néveri Sándor emlékeztetett, hogy jelenleg 700 ezer euró van a fürdő számláján, több, mint a városén. „Orešanskýt azért neveztem ki, hogy ez így is maradjon, és elősegítse azokat a tárgyalásokat, amik még a fürdő előtt állnak a pénzintézetekkel. Ha a fürdő helyzete megkívánja, pénzügyi segítséget tudjon kapni. Már az első héten államtitkárokkal egyeztetett, hogy milyen támogatásra jogosult a fürdő. Ez teszi ki a munkája nagy részét, hogy hol lehet spórolni a költségvetésen, és támogatást hozni” – folytatta az indoklást Holényi Gergő. A képviselők megjegyezték, hogy az elérhető támogatások folyósításáról már Križan Tibor is gondoskodott.

Régi sérelmek

Az önkormányzat nem tért napirendre a kérdés felett, többször is visszatértek a közterület-fenntartó vállalat ügyére is, csakúgy, mint arra, hogy ki mit tett a város fejlődéséért, és ez mennyire látványos. Kérdéses, hogy a látogatók mikor élvezhetik majd a Thermal Corvinusban elérhető szolgáltatásokat, ahogy az is, hogy ők vajon észreveszik-e a fürdő élén bekövetkezett változást.