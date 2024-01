Két tucat fát vágtak ki Pered határában a közlekedés veszélyeztetésére hivatkozva

Az elmúlt két hétben meglepődve tapasztalták a helyi lakosok, hogy a Deáki felől Peredre vezető út mentén lévő nyárfákat sorban kivágják. A település polgármestere, Agócs Kőrösi Ildikó akkor arról tájékoztatott, hogy a történet még 2019-ben kezdődött, amikor egy névtelen bejelentő ismeretlen tettes ellen tett feljelentést jogtalan faültetés miatt. Pereden köztudott volt, hogy a faluban praktizáló Ján Slyško háziorvos ültette a fákat, eredetileg harmincat, vagyis annyit, amennyi évet ledolgozott a faluban, majd minden ledolgozott évben még egyet, tehát összesen 35 nyárfát. A polgármestertől megtudtuk, öt évig sikerült elodázni a fakivágást, a járási rendőrség közlekedésügyi osztálya azonban ezúttal felszólította az útkezelőket, hogy távolítsák el a fákat, mert azok veszélyeztetik a közlekedést, például veszélyesek, mert az autósok nekihajthatnak, korlátozhatják a kilátást és a nyárfák termésének repítő szőrei miatt csúszóssá válhat az úttest. A Vágsellyei Járási Hivatal közúti közlekedési osztálya kiadta a határozatot, hogy mindegyik fát ki kell vágni. A helyiek felháborodva keresték a felelőst, a fákat azonban nem lehetett megmenteni.

Maradandót alkotni

Megszólalt a faültetést kezdeményező orvos is, akinek összefoglalója a település közösségi oldalán jelent meg. Ebben kifejtette, mindig ügyelt arra, hogy a rendelő környezete szép legyen, nyugdíjazása előtt pedig szeretett volna maradandót adni annak a településnek, amely a hosszú évek alatt a szívéhez nőtt. Ezért döntött úgy, hogy fákat telepít az út mellé, hogy a faluba betérőknek szép látványt nyújtsanak, jó érzés töltse el a hazatérőket. Arra is ügyelt, hogy olyan fákat válasszon, amelyeknek keskeny koronájuk van, hogy azok belesimuljanak a környezetbe, illetve a fák alatti területet is saját költségen tartatta rendben. A faültetés előtt egyeztetett az illetékes közúti igazgatósággal, akiktől azt a tájékoztatást kapta, hogy az előírás alapján az úttest szélétől legalább 2 méterre kell elültetni a fákat, egyébként nincs szükség semmilyen kérvényre vagy engedélyre. Az orvos szavai alapján sikerült is kiültetni az első harminc fát, amelyek a gondoskodásnak hála szépen erőre kaptak, de két év után ismeretlen tettes kivágott 18-at közülük.

„Ez sem tántorított el a tervemtől, sikerült pótolni a fákat, az emberek pozitívan reagáltak, lelkesítő volt látni, ahogy szépen fejlődtek a fák. Miután kiderült, hogy ki kell vágni azokat, megpróbáltam kideríteni a döntés okát, ekkor tudtam meg, hogy egy peredi lakos tett panaszt, hogy ismeretlen tettes engedély nélkül fákat ültetett az út mentén, amelyek zavarják a kilátást, ezért a rendőrség úgy döntött, eltávolítja a fákat. Néhány év eltelt úgy, hogy mégsem történt semmi, feltételezhetően az illetékes halogatta a határozat végrehajtását. Közben nagy szárazságok voltak, ki is száradt néhány fa, idén szerettem volna hat újabbat ültetni, hogy meglegyen a tervezett 35, de ebből már nem lesz semmi”

– fogalmazott. Ahogy a helyi lakosok közül sokakban, úgy Ján Slyškoban is az a kérdés merült fel azonnal, hogyan lehet, hogy éppen ezek a nyárfák balesetveszélyesek, miközben az utak mentén bárhol vannak fasorok.

Kérdéses döntés

A témával kapcsolatban megpróbáltuk felkeresni a járási hivatal illetékeseit. Elsőként a környezetvédelmi osztály vezetőjénél, Miroslava Danišovánál érdeklődtünk, aki megerősítette, hogy tud az esetről. Arra a kérdésre, hogy ebben az esetben a fás szárú növények védelméről szóló törvényre hivatkozva nem lehetett-e volna megmenti a 25 nyárfát, azt válaszolta, a határozatot a közúti közlekedési osztály adta ki a vonatkozó jogszabályok alapján, az ottani kollégákhoz forduljunk a kérdéseinkkel. Ezt meg is tettük, a következő kérdéseket küldtük el nekik: az úttesttől mekkora távolságban lehet fát ültetni? Kié a telek, ahová a fákat ültették? Milyen méretű fákra vonatkozik a fás szárú növények védelméről szóló törvény? Ebben az esetben nem érvényes a törvény? Hol ültetnek fákat a kivágottak helyett? Miért nem kell kivágni az utak mentén álló hasonló vagy nagyobb fákat? Még ha a fákat ültető személy nem is tette meg a kötelességét, hogy engedélyt kérjen a faültetésre, de a fák megnőttek, nem lehet utólag engedélyt kiadni, vagy valahogy elkerülni a kivágást? Andrea Fábiková, a Vágsellyei Járási Hivatal közúti közlekedési osztályának vezetője négy nappal a megkeresés után a következő választ küldte: a Vágsellyei Járási Hivatal Közúti Közlekedési Osztálya a törvénynek megfelelően adta ki az út menti fák kivágásának engedélyezéséről szóló határozatot.