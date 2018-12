Két hajléktalan életét követelte a hideg Pozsonyban

A Vagus Polgári Társulás a TASR hírügynökséget úgy tájékoztatta, hogy a tragédiában a hideg időn és az áldozatok rossz egészségi állapotán kívül az is közrejátszott, hogy hosszú ideje az utcán éltek. A Vagus a nyilvánosság segítségét is kéri. A társulás weboldalán keresztül bárki támogathatja a Vagus munkáját. Nemcsak anyagi hozzájárulást várnak, hanem a lakosok odafigyelését is kérik. Ha valaki segítségre szoruló hajléktalant lát, a 0949 655 555-ös SOS-vonalon vagy a Vagus alkalmazásán keresztül értesítheti az illetékeseket, ha életveszélyes állapotban van az illető, riasztják a mentőszolgálatot. „A tél számunkra válságidőszakot jelent, ilyenkor hónapokon keresztül állandó készültségben vagyunk. A terepmunkások még jobban odafigyelnek a veszélyeztetett emberekre, rendszeresen ellenőrzik az állapotukat” – mondta Sergej Kára, a társulás tagja. Extrém hidegben a főváros válsághelyzetet hirdet, akkor késő éjjelig és hétvégén is dolgoznak a társulás tagjai. „Forró italokat, ruhákat, takarókat, hálózsákokat osztogatunk, gondoskodunk a járásképtelen hajléktalanok elszállításáról” – folytatta Kára. A Proti prúdu (Szemben az árral) Polgári Társulás szintén az utcán élőkkel foglalkozik, naponta mintegy háromszázötven fedél nélkül élőnek segítenek az ország tizenhét városában. A Nota bene projektet működtető társulás is kampányt indított. A Segíteni könnyű című projekttel a Nota bene magazin árusítóit segítenék.

Ivo Nesrovnal korábbi főpolgármester többször hangsúlyozta, hogy a magisztrátus évente emeli a hajléktalanokkal foglalkozó szervezetek támogatására szánt összeget. Nesrovnal rendszerszintű megoldást akart a hajléktalanproblémára, amelynek első lépéseként megszámolták a fedél nélkül élőket Pozsonyban. A két évvel ezelőtti adatok alapján a hajléktalanok száma meghaladja a kétezret. A társulások szerint azonban kétszer ennyien élnek fedél nélkül a fővárosban. (TASR, béva)