Készül a Bodrogközi szakácskönyv

Csendes, kedves falusi környezet, rengeteg zöld növény és mosolygós emberek – ilyen fogadtatásban volt részem amikor ellátogattam a tőketerebesi járásbeli Rad kisközségbe. Riportalanyom ezúttal egy kedves nagymama, Petro Katalin volt, aki a recept pontos feljegyzése érdekében lépésről lépésre mutatta meg, hogyan készül az igazi, radi tökfőzelék. Úgy vélem, hogy a szakácskönyv megálmodója nagyon szerencsés, hiszen egy-egy recept feljegyzésekor izgalmas betekintést kap egy-egy család hétköznapjába, finomabbnál finomabb ételeket kóstolhat, és ami talán a legfontosabb, fantasztikus bodrogközi emberekkel, háziasszonyokkal találkozhat és beszélgethet. Ennek a folyamatnak lehettem a részese és megkóstolhattam egy helyi recept alapján készült ínycsiklandó finomságot. Ha Kató néni olvassa ezeket a sorokat, üzenem neki: ilyen finom tökfőzeléket még soha nem ettem!



A kötet ötlete

A bodrogközi ételeket összegyűjtő szakácskönyv Simon Lívia kezdeményezésére válhat valóra. „A szakácskönyv ötlete egy erdélyi barátomnak, Erdélyi Lászlónak köszönhetően pattant ki a fejemből. Nekik is volt egy hasonló kezdeményezésük, melynek Erdélyben óriási sikere volt, s azóta már három másik kistérség ételeinek receptjeit is elkezdték összegyűjteni. Mivel jó kapcsolatban vagyunk, felhívott, hogy van-e kedvem összeállítani idehaza egy hasonló kötetet. Az én feladatom az, hogy száz receptet gyűjtsek össze az Alsó- és Felső-Bodrogközben található településeken. Bár egyszerűnek tűnhet a feladat, de száz háziasszony megtalálása, felkeresése és a száz recept feljegyzése nem kis kihívást jelent. Főleg úgy, hogy az összes receptet szeretném az év végéig papírra vinniˮ – magyarázta az Új Szónak Simon Lívia, a Botorkáló Polgári Társulás elnöke.



Régi és új receptek

Simon Lívia szerint nemcsak a tájegységre jellemző, hagyományos receptek, de új, modern, akár külföldön ellesett ételek leírása is bekerülhet a könyvbe. „Nemrégiben egy Thaiföldről hazahozott receptet dolgoztam fel. Ezekkel sincs semmi gond, hiszen ezek – ha elterjednek – idővel úgyis beépülnek a bodrogközi repertoárba. Az egyszerű előételtől a sárga túrón át egészen a klasszikus főételig bármi bekerülhet a gyűjteménybe. Azt, hogy a felső- és az alsó-bodrogközi települések között van-e bármiféle eltérés, még nem tudom megmondani, hiszen eddig mintegy 30 receptet jegyeztem fel. Viszont gömöri származásom révén már most is számos olyan receptet jegyeztem fel, amelyekkel eddig sohasem találkoztam. Harminc éve főzök, de az özvegybéles, a sonkás cibere vagy éppen a gyors marlenka sem volt ismerős számomra. A könyv egyébként azért is érdekes, mert a receptek mellett fotók is szerepelnek benne. A képek megörökítik az egyes ételek hozzávalóit, a készítési folyamatot, a kész ételeket és ami a legfontosabb, a háziasszonyokat is. Nem csupán egy szimpla szakácskönyvről van tehát szó, hanem egyfajta szociográfiai korrajzról is, hiszen a szöveg mellett vizuálisan is megörökítem azt a helyet, helyiséget, a személyeket és az eszközöket, amivel az adott ételeket készítették 2020-ban a Bodrogközbenˮ – magyarázta Simon Lívia. Tervei szerint a könyv valamikor a jövő év elején láthat napvilágot, a kötetet egyelőre mintegy 2000 példányban adják ki.