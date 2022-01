Kényes témákat is feszeget az érsekújvári trilógia szerzője

Sokan várták már és nagy örömmel vették a kezükbe Strba Sándor érsekújvári helytörténésznek, a város egykori krónikásának, nyugalmazott pedagógusnak az Érsekújvárról szóló nagyszabású trilógia befejező kötetét, amely néhány nappal karácsony előtt jelent meg. Kényes, fájó témákat is feszeget a szerző az eseményeket 1945. május 8-tól 1993. január 1-jéig felölelő utolsó kötetében, amelyben megjelentette az 1947-ben kitelepített lakosok névsorát és azokét is, akiket betelepítettek Érsekújvárba.

Két év kitartó munkája

Az Érsekújvár I kötetben, A letelepedés első nyomaitól a vár lebontásáig címmel írta meg a város történetét Strba Sándor, három éven át dolgozott a 2014-ben megjelent kiadványon. Három évre rá jelent meg az Érsekújvár II című kötet, amelynek A vár lebontásától a második világháború befejezéséig (1724–1945) címet adta és két éven át gyűjtötte, dolgozta fel az anyagot. Az idén december 16-án megjelent befejező rész két év kitartó munkájának az eredménye, és a második világháború végétől a független Szlovák Köztársaság megalakulásáig részletezi az eseményeket. Ez is magánkiadásban jelent meg, mint a korábbi két kötet, kiadásukat számos helyi lakos és vállalkozó támogatta. Strba Sándorral árusként találkozhattak a templomban, a piactéren, és ha kell, házhoz viszi a megrendelőnek a kötetet a járványhelyzet idején.



A könyv kapható a Strba házaspár alapította Bibliotheka Kaláka magánkönyvtárban, ahol mintegy 37 ezer kötet található. Kínálja a Kultúra könyvesbolt is a kötetet, valamint a szerzőt folyamatosan támogató Copy centrumban és a korzó órásboltjában is megvásárolható. Hamarosan szlovák nyelven is megjelenik a trilógia befejező kötete. Az érdeklődőknek az első két kötetet jelképes áron PDF-formátumban tudja átküldeni az immár huszonegy kötetes szerző. „Két éven át reggel ötkor keltem, hatkor már dolgoztam, napi nyolc-tíz órán át dolgoztam fel a négyszáz oldalas könyv anyagát, amelyet 122 fekete-fehér felvétel díszít” – teszi hozzá Strba Sándor. Lacza Tihamér tudomány- és művelődéstörténész az előszóban kitér arra, hogy a szerző Sine ira et studio (harag és elfogultság nélkül) igyekszik bemutatni kortársként, az események élő tanújaként a város történetét, és egyáltalán nem volt könnyű dolga.



Havel és Dubček látogatása

„Csehszlovákia politikai, társadalmi háttere, Érsekújvár ipara, mezőgazdasága, továbbá a közegészségügy, a közoktatás, a kultúra, a művészet és a sport is helyet kap a kötetben. A függelékben kapott helyet az egyházak története, de itt találhatók az artézi kutak, a különféle legendák, az első roma iskola története is. Túl sokat, a kelleténél többet foglalkoztam a kitelepítéssel, de nagyon jók a szemtanúk visszaemlékezései erre az időszakra. Ugyancsak izgalmas az érsekújvári Csicsátka János emlékezése a rendszerváltás eseményeire. Bármilyen furcsa, de helyet kellett adnom az érsekújvári beatzene keletkezésének, felszámolásának is” – foglalja össze Strba Sándor az éveken át kincsként dédelgetett tartalmat. Eddig számos biztató visszajelzést kapott arra, hogy volt értelme a temérdek gyűjtőmunkának és a feldolgozásra szánt időnek. Először készült utószó, az előző két kötetben nem volt. A szerző sok mindent indokol és magyaráz, mert pontosan tudja, mennyire érzékeny az olvasó lelke. A város egykori krónikása hiteles forrásból merít Václav Havel egykori államfő és Alexander Dubček látogatásának említésekor. Szó van a könyvben Csehszlovákia 1968-as megszállásáról, az oroszok érsekújvári tartózkodásáról, az Érsekújvár főterén leadott lövésekről, de olvashatnak a legidősebb roma visszaemlékezéseiről, vagy a galambászok sikereiről.

Városnéző séták és nagy tervek

Szerencsésnek mondhatják magukat azok, akik Strba Sándort kérik fel arra, hogy vezesse őket a városnéző sétájukon. Nagy tervei egyike, hogy 2022-ben temetői történelmi sétákat szervez, a Szent József köztemetőben és a zsidó temetőben. Az idei templomi sétára, melyet a közösségi oldalon szerveztek, több mint hetvenen érkeztek. Strba Sándor egyik legnépszerűbb könyve a 2019-ben kiadott és 2020-ban második magánkiadást is megért Érsekújvári Turistakalauz. Sokan azt lapozva indulnak városnéző sétára, mások névnapi, születésnapi ajándékként kérik a helyi idegenvezetőt, hogy kísérje őket az úton.



„Felejthetetlen élmény számomra, amikor kilépve a zsinagógából, ahol mintegy negyven alsó tagozatos gyerekkel voltam, az egyik kislány odajött és mélységes bizalommal megfogta a kezemet, úgy hallgatta tovább a történeteket. Nem mindennapi próbatételként éltem meg, amikor a vakok- és gyengén látók kértek fel szervezett városnéző sétára, és több mint három órán át meséltem nekik a város történetéről, később levélben is köszönetüket fejezték ki” – mondta Strba Sándor. Újabb nagy terve van a szerzőnek, ezer olyan személyiséget gyűjtött össze, akik neve Érsekújvárhoz köthető, közülük százat szeretne bemutatni új könyvében.



Továbbra is keresi Strba Sándor és Katalin azt a személyt, aki az 1999-ben alapított magánkönyvtárukban folytatná a munkájukat. „Olyan odaadó, könyveket kedvelő és magyarul is jól tudó személy kerestetik, aki elbeszélget a látogatókkal és megfelelő olvasmányt ajánl nekik. Hiszem, hogy a könyv, az izgalmas olvasmányélmény rendkívül sokat jelenthet ebben a válságos időszakban” – hangsúlyozta Strba Sándor.