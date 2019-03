Kaszinó is lehet az Európa Szállóban

Jaroslav Dzurik, az árverést lebonyolító kassai székhelyű Profesionálna dražobná spoločnosť ügyvezetőjének tájékoztatása szerint 4 érdeklődő volt, és a legjobb ajánlatot tévő társaság nyert. A kikiáltási ár 600 ezer euró volt. Az árverést januárt 17-én tartották. A vevő ki is fizette a vételárat, de a telekkönyvi hivatalban egyelőre nem jegyezték be az új tulajdonost, ezért Jaroslav Dzurik nem is árulta el a nyertes kilétét.

A Delta regionális hetilap értesülése szerint egy magyarországi hátterű befektetői csoport az új tulajdonos, amely állítólag szállodát, éttermet és kaszinót is létesítene az épületben. A városban elterjedt az a hír is, miszerint a dél-komáromi ipari parkban terjeszkedő vállalatok dolgozóinak alakítanának ki itt munkásszállót, de ezt a Delta forrása cáfolta. Magánkézben lévő ingatlanról lévén szó a városvezetésnek nincs beleszólása abba, hogy mi lesz a rendeltetése az épületnek.

A szlovák belügyminisztérium sajtóosztálya lapunk kérdésére megerősítette, hogy a belügyminisztérium nyilvántart egy Komáromra vonatkozó egyedi engedélykérést, ami szerencsejátékok kaszinón belüli működtetésére vonatkozik. „A kérvényező a pozsonyi székhelyű Lucky Seven Kft., a kérvényről az elbírálás után a hatályos előírások értelmében születik döntés” – áll a belügyminisztérium sajtóosztályának levelében. A cégbírósági bejegyzés szerint a Lucky Seven társaságnak jelenleg két társtulajdonosa van, Pavlík József és Viniczai Tibor. A kaszinón belüli szerencsejátékok működtetése 2017 januárja óta szerepel a tevékenységi körükben. Viniczai Tibor az MDF alapító tagja, majd 2010 júliusától októberig – az előző polgármester lemondásától az új önkormányzati választásokig – Székesfehérvár polgármestere volt. Viniczai a kilencvenes években már működtetett Magyarországon szerencsejáték-gépeket.

Az a tény, hogy a Lucky Seven Kft. kérvényezte a kaszinó működtetését Komáromban, nem jelenti, hogy ez a társaság vásárolta meg az Európa Szálló épületét. Nem hivatalos értesülés szerint egyébként a vevő egy másik társaság; az új tulajdonos kiléte a telekkönyvi bejegyzés után válik biztossá.

A város egyik jelképének számító, a hatvanas évek elején épült Európa Szállót 2011 tavaszán zárták be. A rendszerváltást követően magánkézbe került, többször gazdát cserélt. Utoljára a Hotel Europa Rt. működtette, amelynek elnökségét romániai állampolgárságú személyek alkották. Miután a szálló bezárt, a tulajdonosok eltűntek, a cég tartozásai, az adóhátralékok viszont egyre növekedtek. A csődeljárás végül Komárom város javaslatára 2018-ban indult.

Az ingatlanok (az épület és a hozzá tartozó parcellák) árverését idén januárban tartották és már az első körben elkeltek.