Kaszinó és pókerközpont is lesz az Európa Szállóban

A befektetői csoport idén januárban árverésen, 530 ezer euróért vásárolta meg az éveken át üresen álló és egyre rosszabb állagú ingatlant, de a kataszteri bejegyzés csak a múlt héten történt meg. „Az ingatlan megvásárlását és a kihasználására vonatkozó tervek kidolgozását piackutatás előzte meg, amely során a helyi és a régiós igényeket is felmértük – mondta Viniczai Tibor. – Tudjuk, hogy a komáromiak túlnyomó többsége nosztalgiával tekint az Európára, ezért marad az étteremi szolgáltatás és közösségi rendezvények befogadására alkalmas nagytermet is kialakítunk. A beruházás üzleti jellege viszont a kaszinóra és egy Kárpát-medencei szintű pókerközpontra, valamint a szállodai részlegre épül. A póker nagyon népszerű ma világszerte, több hetes versenyeket rendeznek, amelyek ezres nagyságrendű vendégkört mozgatnak meg. Ez a város turizmusának fellendítésére is jó hatással lesz. Felvesszük a kapcsolatot a nagy hajótársaságokkal is, amelyek eddig csak néhány órára kötöttek itt Komáromnál. A látványosságok mellett, mint az erőd, a belváros, mi másfajta szórakozási lehetőséget tudunk majd nekik felkínálni.” Viniczai Tibor nem titkolta, hogy a kaszinóval és pókerklubbal nem igazán a helybélieket szólítják meg, a Budapesttől Bécsig, Érsekújvártól Dunaszerdahelyig vagy még távolabb terjedő régióból várják a látogatókat, 80 százalékban a magyarországi vendégkörre építenek.

Az épület felújításának látványterveit a Jozef Tucny Interior Design stúdió készítette. Vezetője, Tučný József elmondta, a belső terek átépítésénél az indusztriális elegancia felé mozdultak, Art Deco elemekkel kiegészítve. Az alagsorban 20 helyes parkoló lesz, a földszinten kap helyet az étterem, a konferenciaterem, valamint a kaszinó, a két emeleti szinten pedig 55 szállodai szobát alakítanak ki. A befektető szeretné, ha a szálloda előtti, főút melletti parkolókat is az ő vendégeik vehetnék igénybe, erről tárgyalni fognak a város vezetésével. A felújítási munkálatok hamarosan megkezdődnek. Az épületben uralkodó állapotokat jelezni, hogy miután megvásárolták azt, két hónapig tartott a belső terek kitisztítása, a szemét elhordása.

A beruházás értéke mintegy 3 millió euró, az első fázisa jövő év elején zárul, ekkor a földszinti termeket és a szálloda egy részét szeretnék átadni. Mivel a kaszinó működtetésére szóló koncesszió egy naptári évre szól, már csak üzleti megfontolásból is igyekeznek lehetőleg januárban-februárban nyitni. Viniczai Tibor tájékoztatása szerint induláskor 100, teljes felfutás után 150-200 főt foglalkoztatnak majd. Kérdésünkre válaszolva megjegyezte: a néven nem változtatnak, marad az Európa megnevezés.