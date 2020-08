Karantén alá helyezett óvoda Galántán, rendezvénystop Diószegen

Az elmúlt napokban fokozódott a vírushelyzet a Galántai járásban, jelenleg 61 fertőzöttet tartanak nyilván, szerdán két új esetet regisztráltak. A járási székhelyen augusztus elején döntöttek a rendezvények felfüggesztéséről, mivel egyre több fertőzött személyt regisztráltak, és sokan karanténba kerültek a városban. Később feloldották a korlátozást, de a válságstáb újra zárolhatja a programokat. Most Diószegen is hasonló a helyzet. A napokban regisztrált új esetek nagy része egy diószegi élelmiszeripari vállalathoz vezet.

Karantén alá helyezett óvoda

„A korona miatt bezártuk a magyar óvodát, a gyerekek 14 napos karanténban vannak, minden pedagógust tesztelünk” - tájékoztatta a lakosokat Peter Paška Galánta polgármestere a közösségi portálon. A polgármester által közzétett videóból kiderül, hogy egy szülő tesztje lett pozitív. „Ha kiderül, hogy a gyermeke is elkapta a koronavírust, akkor a gyerekeket is leteszteltetjük” - fogalmazott Peter Paška.Varga Piroska az óvoda igazgatónője azt mondta, hogy egy gyerek apja lett pozitív. „Nem szeretnénk pánikot kelteni, egyelőre semmilyen hivatalos információt nem kaptunk, se az államtól, sem a közegészségügyi hivataltól, az apuka is csak egy sms-t kapott arról, hogy fertőzött és izolálja magát. Az egyik óvónőt sem tesztelték még, időpontot sem kaptunk a tesztelésre” - közölte Varga Piroska. Az óvodát jelenleg huszonhat gyerek látogatja. Ezekben a percekben ülésezik a város válságstábja, amelyen arról is döntenek, hogy megtartsák-e a hétvégére tervezett aratóünnepélyt a neogótikus kastély udvarán.

Diószegen elmarad a búcsú

Diószegen a hétvégén ünneplik a templombúcsút, idén azonban hinták és mulatság nélkül emlékeznek meg a templom védőszentjéről. „Megbeszéltük a ringlispílesekkel, hogy ne jöjjenek, elmarad a város által tervezett mulatság és a Csemadok rendezvény” - tájékoztatott Szabó Antal Diószeg polgármestere. Szabó hozzátette, hogy folyamatosan egyeztetnek a közegészségügyi hivatallal, a város válságstábja is összeült, és míg a hét elején a szakemberek csak ajánlást fogalmaztak meg a nyilvános közösségi akciók felfüggesztéséről, a fertőzöttek számának növekedése nyomán betiltották a rendezvényeket. Iveta Šuleková azonban hangsúlyozta, hogy kizárólag a nyilvános kulturális, sport és egyéb rendezvényekre vonatkozik a korlátozás. „A magánvállalatok saját felelősségre szervezhetnek eseményt, az ő felelősségük a kockázatok mérlegelése. A válságstáb és a közegészségügyi hivatal nem tilthatja meg a családi eseményeket sem, az emberek felelősségén múlik, hogy vállalják-e a kockázatot” - folytatta a szakember.

Mindenkit teszteltek

A népszerű csomagolt bagetteket és szendvicseket gyártó diószegi Fekkolini vállalat Szlovákiában elsőként valamennyi dolgozóját leteszteltette a koronavírusra. Iveta Šuleková a Galántai Regionális Közegészségügyi Hivatal járványügyi osztályának vezetője lapunknak elmondta, hogy több mint ötszázhatvan alkalmazottat teszteltek le, közülük harmincegy pozitív esetet szűrtek ki. „Folyamatban van a munkahelyi és családi kontaktusok felkutatása. Egyelőre nem tudjuk megmondani, hogy hányan kerülnek majd karanténba” - nyilatkozta Iveta Šuleková. A vállalat a közösségi portálon tett közzé egy nyilatkozatot, amelyben leszögezik, hogy kizárólag azok az alkalmazottak állítják elő a készítményeiket, akiknek negatív lett a koronavírus-tesztje, és nem kerültek közeli kapcsolatba fertőzött személlyel.

Étellel nem fertőz

A vállalat megjegyezte, hogy az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal állásfoglalása szerint az élelmiszerek nem jelentenek kockázatot a COVID-19 terjedése kapcsán. A fertőzés ugyanis főként tüsszentés, köhögés és légzés által levegőbe került cseppekkel terjed. „Az, hogy bizonyos felületeken képes túlélni a vírus, nem jelenti azt, hogy az ember a felületek érintésével elkaphatja a betegséget” - folytatódik a közlemény, amelyben a gyárban alkalmazott szigorú közegészségügyi előírásokat is hangsúlyozzák.

Egy gócpont

Galántán a múlt héten megugrott a fertőzöttek száma, egy munkásszálló lakóit is karantén alá helyezték. Iveta Šulekovától megtudtuk, hogy a összefüggés van a galántai fertőzöttek és a diószegi vállalat között. „A diószegi cég néhány alkalmazottja a galántai munkásszállón lakik, ahol más vállalatok alkalmazottaival is kapcsolatba kerülhettek. A szálló valamennyi lakóját leteszteltük, és karantént rendeltünk el. Sikerült megfékezni a vírus terjedését, nem bukkant fel újabb fertőzés” - részletezte a járványügyi osztály vezetője.