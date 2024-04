Jövőre is három osztályt indítanak

A beiratkozás napja április 6-án volt az Bartók Béla Alapiskolában. Egyelőre közel 70 gyermeket írattak be szüleik, de páran biztosan halasztanak. Céljuk az, hogy három osztályt nyissanak.

“Van egy jövőképünk. Az elsősök képezik iskolánk alapját, belőlük indul ki életpályánk, tőlük függ, hogy mennyi gyereket tudunk tanítani. Természetesen van olyan év is, amikor gyengébb a jelentkezők létszáma, 10 évre visszatekintve volt két olyan évünk is, amikor csak két elsős osztályt tudtunk nyitni. Azóta már szépen megemelkedett a létszám és abban bízunk, hogy jövőre is három 20 fős osztályt nyithatunk”

– mondta el. A tavalyi évhez viszonyítva valamennyivel többen jelentkeztek az iskolába, ennek oka lehet, hogy akkor több volt a halasztás és akik akkor nem jöttek, most biztosan megkezdik a következő iskolai tanévet.

A játszóházzal egybekötött beiratkozás alkalmával az összes osztályterem játszóházzá alakult. A napközis nevelőktől kezdve az 1-4. osztályos pedagóguskar, valamint az asszisztensek is aktívan részt vettek a rendezvényen.

“Minden évben nagyon tarka ez a nap, a gyerekek megtalálják magukat az alkotásban, fejlesztő, kézműves feladatokkal és interaktív foglalkozásokkal készülünk nekik. Újdonság volt idén, hogy a Janiga József Művészeti Alapiskolával együttműködtünk. Egy táncházat terveztünk, ám ez sajnos nem valósult meg, mert a táncosok épp külföldön léptek fel. Majd Csicsay Földes Éva, a művészeti iskola igazgatója keresett fel azzal az ötlettel, hogy mi lenne, ha a pedagógusaik csatlakoznának hozzánk hangszereikkel, így végül egy hangszerbemutatóval egészült ki az aznapi kínálatunk”

– részletezte Csepy Katalin. A játékos foglalkozások mellett ritmusgyakorlatokat végeztek a gyerekekkel, énekeltek és kipróbálhatták a hangszereket is. A művészeti iskola az óvodás korú táncosok toborzása mellett pedagógusainak koncertjein keresztül mutatja be tudását a gyerekeknek. Ezeket a koncerteket viszont a szülők többnyire nem látják, ugyanis az alapiskola diákjai, illetve az óvodások nevelőik kíséretében, napközben vesznek részt rajtuk. A Bartók Béla Alapiskola beíratására közel 150-en jöttek el, ugyanis a gyerekhez a szülők mellett több esetben a nagyszülők is, a kisebb és nagyobb testvérek is csatlakoztak.