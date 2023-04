Jogtalan volt a kinevezés

A bírósági döntésről Križan Tibor, a leváltott ügyvezető értesítette a városvezetést, melyet a legutóbbi képviselő-testületi ülésen hozott nyilvánosságra Soóky Marián, Nagymegyer polgármestere. Križan Tibor levelében leszögezte, hogy ő ezek után sem szeretne a fürdő ügyvezetője lenni, hivatalosan is lemond a pozíciójáról. Állásfoglalását aláírásával is hitelesítette, úgy juttatta el a hivatalnak.

„Križan Tibortól megkaptuk a levelet, amelyben feketén-fehéren benne van, hogy a Nagyszombati Kerületi Bíróság is meghozta a döntését, miszerint Križan Tibort 2021. május 31-én nem törvényesen, azaz jogtalanul hívták vissza a termálfürdő vezetői pozíciójából”

– részletezte az ülésen a polgármester. A levél közlését követő vitapontban Varga Albin képviselő kért szót, aki elmondta, hogy ugyanilyen ügyben, a TSM Kft.-nél is megkapta a kerületi bíróság jogerős határozatát, melynek hasonló tartalma volt: az akkori polgármesternek nem volt joga kinevezni az új ügyvezetőt.

„Már nem csak a Dunaszerdahelyi Járási, hanem a Nagyszombati Kerületi Bíróság is megerősítette ezt a tényt. Mostanra érkeznek majd meg a 2019-ben, illetve 2020-ban beadott panaszok ítéletei”

– mondta el Varga. Hozzátette még, hogy a többi esetben is hasonló eredményeket várnak, amelyeknek a város részéről további jogi következményei lehetnek, jogkörtúllépéssel és félrevezetéssel kapcsolatban.

Lukáš Machala SNS-körökből érkezve került a fürdő élére, miután fél évig tevékenykedett Križan Tibor mellett, akinek a munkáját eleinte csak tanácsadóként segítette. Főleg jogi, marketinges tapasztalataival és médiakapcsolataival igyekezett támogatást nyújtani. Korábban önkormányzati képviselő volt, valamint minisztériumi hivatalvezetőként is dolgozott. Fél év közös munka után vette át a fürdő kizárólagos vezetését, s annak ellenére, hogy kijelentette, nyitott az együttműködésre, a testület állítása szerint több döntése előtt sem egyeztetett velük. Križan két és fél évig vezette a fürdőt, mielőtt leváltották. Őt a testület javaslatára nevezték ki, azaz megszavazták a képviselők, ami Machala esetében nem történt meg, mégis a termál élére került. E döntés miatt bírósághoz fordultak a testület tagjai, s várva a hivatalos döntésre, végig jogtalan kinevezésekként hivatkoztak a városi cégek élére helyezett új vezetőkre, melyeket az akkori polgármester, Holényi Gergő határozottan visszautasított és kijelentette, hogy csak akkor nevezhetik törvénytelennek, ha ezt a bíróság is kimondta. Akkoriban több tüntetés is szerveződött a fürdő vezetésének leváltását követelve, amihez civilek és a helyi szállásadók szövetsége is csatlakozott. Véleményük szerint a termálfürdő vezetésében jelen lévő nézeteltérések annak mindennapi működésére is hatással voltak, amik végül a vendégeken csapódnak le.

Holényi Gergő megkeresésünkre elmondta, hogy ő nem tud további részletekkel szolgálni a peres eljárással kapcsolatban, ugyanis nem közvetlenül ő, vagy a város volt az alperes ezeknél az ügyeknél, hanem az egyes cégek.

„A döntést én nem láttam, nem ismerem a részleteket. A felügyelő bizottság egyenesen a cégeket támadta a polgármester által hozott döntésért. Már akkor sem értettem, hogy miért nem a polgármestert, vagy a várost perelték. Én magam egyik esetben sem láttam a beadványt és a döntést sem”

– mondta el Nagymegyer korábbi polgármestere. Balázs Péter kérdésünkre megerősítette a tényt, miszerint ők valóban nem a várost, vagy a volt polgármestert perelték, hanem az újonnan kinevezett ügyvezetők ellen indítottak eljárást, de mindegyik esetben a meghozott döntés törvényességét vitatták.

A Thermal Corvinus jelenlegi igazgatója Šušík Roland, akit Soóky Marián, új polgármester a beiktatása után, 2022 novemberében nevezett ki a Termál Kft. élére, Lukáš Machala helyére.