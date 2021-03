Jó, ha a vállalkozás több oldalról elérhető

Az elmúlt napokban több vállalkozó is azzal kereste meg szerkesztőségünket, hogy a Facebook egyik napról a másikra, konkrét ok vagy magyarázat nélkül törölte a közösségi profiljukat. Emiatt a vállalkozásukhoz tartozó online felületek egy része is elérhetetlenné, kezelhetetlenné vált. A probléma először a szlovákiai származású, de évek óta a magyarországi Sárospatakon fotós- ként tevékenykedő Szabó Bencénél jelentkezett, akinek egyik napról a másikra eltűnt a személyes közösségi fiókja. „Körülbelül két hónappal ezelőtt arra figyelt fel a feleségem, hogy eltűnt a privát profilom. Ez még annyira nem is érdekelt volna, de nem sokkal később kiderült, hogy emiatt a vállalkozásomat reprezentáló üzleti oldalam, úgymond követői oldalam is elérhetetlenné vált. A rendszertől pusztán azt a magyarázatot kaptam, hogy nem vagyok elég idős a portál használásához. Kérték, hogy az adataimat egy hivatalos okmány feltöltésével bizonyítsam. Ezt megtettem, de azóta sem történt semmi. Vártam két-három hetet, de mivel senki sem foglalkozott a problémámmal, egy új profilt hoztam létre. Így próbáltam adminisztrátori hozzáférést kérni az elérhetetlenné vált üzleti oldalamhoz, de sajnos ezt nem adták megˮ – közölte lapunkkal a fiatal fotós.

Szabó Bence, sárospataki fotográfus

Elvesztett ügyfelek

A fiatalembert nem az zavarja, hogy nem kommunikálhat többé ismerőseivel ezen a platformon, vagy hogy eltűntek a profilhoz csatolt kapcsolatai, hanem az, hogy az évek óta működő üzleti oldalán felhalmozott kapcsolatok, számtalan üzleti levelezés, az ügyfelekkel folytatott kommunikáció megszűnt. „Közel kétezer aktív követője volt az oldalamnak, amit éveken át építettem. Tavasszal indítottam volna egy reklámkampányt is, de ennek most lőttek. Valószínűleg számtalan olvasatlan üzenet dekkol az üzleti fiókom postaládájában, de nem tudok hozzájuk férni. Mivel a vállalkozásommal kapcsolatos felkérések kilencven százaléka ezen a platformon érkezett, számomra óriási bevételkiesést is generálhat ez a leállás. A legrosszabb az egészben az, hogy az üzleti oldalam még él, de én nem tudok hozzányúlni. A hozzám hasonló vállalkozóknak csak azt tudom ajánlani, hogy ne csak a Facebookon, hanem a többi közösségi oldalon is létezzenek és hirdessenek, mert ha ez velük is megtörténik, akkor nem lesz rózsás a helyzetˮ – tette hozzá Szabó Bence.

Bartók Csongor, szepsi operatőr

Megoldási javaslat nincs

Bartók Csongor operatőrként és esküvői filmesként szintén a kreatív szférában tevékenykedik, vállalkozását és szolgálgatásait túlnyomó részben a legismertebb közösségi csatornákon, köztük a Facebookon hirdeti. „Ha ilyen helyzetbe kerülnék, azt hiszem, minél gyorsabban meg kellene barátkoznom a gondolattal, hogy amit évekig építgettem, egyszer csak eltűnt. Kétlem, hogy a Facebook szánalmas ügyfélszolgálata egyáltalán foglalkozna az üggyel, valószínűleg túl kicsik és jelentéktelenek vagyunk nekik ahhoz, hogy komolyabb erőket mozgósítsanak egy ilyen helyzet orvoslása érdekében. Pár évvel ezelőtt egyik napról a másikra mindenféle értesítés nélkül az oldalam 150 kedvelője tűnt el. Jeleztem a Facebooknak, de sem értelmes válasszal, sem megoldással nem tudtak szolgálni. A vállalkozásomat nagyon nehezen érintené, ha elveszteném az irányítást az oldalam felett, az ügyfeleim egy jelentős része ugyanis ezen a platformon keresztül veszi fel velem a kapcsolatotˮ – közölte lapunkkal Bartók Csongor.

Peter Takáč, komaróci fesztiválvideós

Visszafordíthatatlan lépés

Az elsősorban fesztiválvideósként tevékenykedő, komáróci Peter Takáč privát profilját napokkal ezelőtt törölte a Facebook. „Február negyedikén próbáltam utoljára belépni, de a rendszer egyszerűen nem engedett be. Azt hittem, hogy egy szoftveraktualizáció megoldja a dolgot, de többszöri próbálkozás ellenére se tudtam bejelentkezni. Ezután a számítógépemről próbáltam belépni, de mindhiába. Semmiféle előzetes figyelmeztetést nem kaptam, hogy valami gond lenne a profilommal. Én mindent megtettem volna annak érdekében, hogy ne töröljék, de most már nincs visszaút. Hiába töltöttem fel a személyi igazolványomat – ahogy kérték tőlem – azt az automatikus választ kaptam, hogy végleg töröltek. Ettől kezdve az összes hozzám csatolt üzleti profil is törölve lett, és én sajnos csak itt kommunikáltam a kliensekkel. Az emberek szinte csak a Messenger üzenetben kommunikálnak, így az én klienseim is szinte csak ott kerestek. Az elmúlt évek alatt 30 országot jártam be, rengeteg fesztivál szervezőjével ismerkedtem meg, szinte mindenkivel itt tartottam a kapcsolatot, most viszont minden eltűnt. Nem elég baj, hogy a járványhelyzet miatt nincsenek fesztiválok és ezáltal munkám sincs, de az eddigi munkáimról szóló referenciák is eltűntek, hiszen a legjobb pillanatokat, a kommenteket és a hozzászólásokat is ott mutattam beˮ – panaszkodott Takáč.

Süket fülek

A felsorolt problémákkal kapcsolatban megpróbáltunk kapcsolatba lépni a Facebook alkalmazottaival, de egyszerű felhasználóként olyannyira elérhetetlen a rendszer, hogy csak a nagyvállalat sajtóosztályához tartozó gyűjtő e-mail címre tudtunk üzenetet küldeni. Kérdéseinket napokkal ezelőtt eljuttattuk hozzájuk, választ egyelőre nem kaptunk.

Így néz ki egy üzleti oldal a Facebookon:

While this year's wedding season seems to be another difficult one because of the still ongoing pandemic, we deny to... Közzétette: NemetiPhotos – 2021. február 22., hétfő

Marcinkó Adrián, a komáromi WADO digitális ügynökséges kreatív szakembere szerint a Facebook egyre populárisabb, szinte napról napra nő a regisztrált felhasználók száma, viszont az ügyfélszolgálatuk hova tovább, annál rosszabb. „A Facebook egy-egy profil törlése során általában arra hivatkozik, hogy a profilon feltüntetett adatok nem egyeznek meg a valósággal, persze a rendszer sokszor tévedhet. Aki csakis a közösségi portálokra építi az üzleti modelljét, az nagyon ingoványos talajra lép. Bár rengeteg felhasználója van, de a működési stratégiája állandóan változik. A vállalkozóknak nem szabad csak ott reklámozni a termékeiket, fontos, hogy stabil adatbázissal, hírlevelekkel és egy jó, saját honlappal is megragadják a vevők figyelmét. Egy saját honlap vagy internetes üzlet azért jó, mert mi döntünk a szabályokról. Minden egyéb mellett nagyon fontos az offline kommunikáció, továbbra is aranyszabály, hogy a személyes kapcsolattartás és az egymás közötti ajánlás a lehető legjobb reklám. Nem állítom, hogy a Facebook nem jó, sőt, üzleti szem- pontból, fizetett hirdetések segítségével és egy előre meghatározott célközönséggel igenis hatásos, de figyeljünk arra, hogy vállalkozásunk több oldalról is elérhető legyenˮ – zárta Marcinkó.