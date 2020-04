Ismerkedős foglalkozások beiratkozás előtt

Tóth Szilvia tizenhét éve áll a tardoskeddi Szemerényi Károly Alapiskola élén, és már az idei tanév kezdetén felvette a kapcsolatot a nagycsoportos óvodásokkal, azok pedagógusaival és a szülőkkel. Januártól márciusig rendszeres készségfejlesztő kézműves-foglalkozásokat tartottak a leendő elsősöknek. „Erős első osztályunk lesz, felkészült, ügyes gyerekekkel, akikkel volt alkalmam megismerkedni. Tizenhat beíratott elsősük van, kettő számára kértek halasztást a szülők, és még egy kisfiú érkezését jelezték a szülők. Jelenleg is tizenöt első osztályos tanulónk van” – tájékoztatott Tóth Szilvia.

A Szemerényi Károly Alapiskolából tizenkilenc végzős tanuló ballag el. Az intézmény vezetése a válsághelyzet idején is pályázatok kidolgozásával foglalkozik. Egy korábbi pályázatuk sikeres lett, így megnyithatják a másik multimediális osztálytermet is. Jelenleg az innovatív oktatási formákra irányuló, a pedagógusok színvonalas továbbképzését elősegítő pályázaton dolgoznak.

Udvardon, a Majthényi Adolf Alapiskolában is lezajlott a beíratás. Szőgyényi Lívia iskolaigazgató arról tájékoztatott, hogy április 16-ra hirdették meg a beíratást, de még pénteken is akadt szülő, aki újabb leendő elsőst jelentett be. Eddig tizenhárom ősztől iskolaköteles magyar gyereket írattak be Udvardra, és kettőnek kértek halasztást a szülők. A listát azonban itt is nyitva hagyták, mert nem biztos, hogy mindenki időben értesült a változásokról. Jelenleg huszonnyolc elsős tanulójuk van a nagyközségben és tizenhárom végzős tanulótól búcsúznak. A legtöbb ősztől iskolaköteles gyerek már ezen a településen is részt vett a februártól márciusig tartó rendszeres heti foglalkozásokon. Udvardon kreatív szabadtéri játékos foglalkozásokat tartottak a nagycsoportos óvodásoknak, ami később jótékonyan elősegíti a kézügyességet, a finommotorika fejlesztését. Más régióbeli községekből nem érkeznek gyerekek az udvardi iskolába, ám a településhez közeli Szentmiklós majorból jeleztek elsős tanulót a szülők. Udvardon már a vírusfertőzés kezdeti időszakában bevezették az online oktatást.

Mindkét településen arról tájékoztattak bennünket, hogy a tanulók lelkesen vesznek részt a távképzésben, és kihívásnak, egyfajta harci feladatnak tekintik az új helyzetet. Szorosabbá vált a tanuló, pedagógus és szülő kapcsolata az egyeztetések, feladatvégzések során az utóbbi időszakban.