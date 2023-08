Intuitív kiállítás a Csallóközi Múzeumban (VIDEÓ és KÉPEK)

Az egyes alkotáscsoportok több ponton is illeszkednek egymáshoz. A művészek a színek, a formák és az egyes hangulatok alapján választották őket egymás mellé, melyek így különösen szemet gyönyörködtetőek. Kissé messzebbről, szélesebb perspektívából szinte nem lehet eldönteni, hogy egy akril-, vagy olajfestményre, vagy épp egy textilműre esik a pillantásunk. Közelebbről megvizsgálva őket feltűnik a rétegek részletgazdagsága és az aprólékos kidolgozás. Az alkotók elmondták, hogy a kiállítás címét több másik közül választották ki, ami nem ment könnyen. Az „intuíciók” volt az egyedüli, melyben mindhárman megtalálták magukat és ami mindegyikük művészetének fontos alapköve.

„Az intuíció, egy belső megérzés, ami a nőkre általában jellemző és amennyire ismerem a két kiállítótársam, náluk is sokat számít, az alkotási folyamatuk egy kiindulópontja”

– mondat el a megnyitó után Szamaránszky Bartal Emőke festőművész.

„A technika kötöttséget is ad, de közben meg szabadságot is, mert kialakulhat egy olyan dolog, amire nem számítunk az elején. Az olajnál rétegeket lehet használni, felületeket képezni és szembeállítani. Általában van egy tervem az elején, de amikor elkezdem, ez folyamatosan változik. Végül vagy sikerül, vagy nem. Az eredményt bármilyen zenei benyomás, vagy személyes mondanivaló is befolyásolhatja. Szeretem azt, amikor egy festmény gyorsan elkészül, mert az azt jelenti, hogy sikerült. Ami lendületesen elkészül az olyan, mintha az égiek vezettek volna, nekem az a sikerélmény. Megnyugszom a tudattól, hogy működik a transzcendencia”