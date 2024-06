Hivatalosan is átadták a Karva és Párkány közti kerékpárutat

Az EuroVelo 6-os nemzetközi kerékpárút műszakilag már tavaly év végére elkészült 12,31 kilométeres szakasza volt az utolsó „nagy lyuk” a korridor szlovákiai részén. A Csenkei-erdőnél kiépített pihenőnél Domin István, a beruházást végrehajtó a Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulás (VDI RT) elnöke (egyben Izsa polgármestere a Magyar Szövetség színeiben), Branislav Becík (Hlas) nyitrai megyeelnök és Farkas Iván (Magyar Szövetség) muzslai polgármester üdvözlő szavait követően hivatalosan is átadták az elkészült szakaszt.

A beruházás összértéke mintegy 4 millió 200 ezer euró, amelyet a Kerékpározás és lovaglás (SKHU/1902/1.1/080) elnevezésű projekt keretén belül, az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program támogatásával valósult meg. A megvalósításhoz Nyitra megye biztosította az 5%-os önrészt. „A kerékpárút eddig hiányzó, mára megépült szakasza ösztönözni fogja a határ menti térség gazdasági fejlődését, jelentősen javítja majd annak megközelíthetőségét, továbbá hozzájárul a célterület turisztikai vonzerejének növeléséhez is” – áll a projekt zárásához készült sajtóközleményben.

Az, hogy hiánypótló beruházást hajtott végre a VDI RT, még akkor is igaz, ha néhány ponton még vannak fejtörést okozó szakaszok az EuroVelo 6-os nyomvonalán. Így például sem Komáromból, sem Párkányból nincs még teljes be-, ill. kivezető kerékpáros infrastruktúra. Emellett Dunaradványnál is hiányzik egy hosszabb szakasz, valamint Ebednél sincs mindenhol elvárható állapotban az útburkolat.

Nyitra megyében nemcsak a Duna mentén számít egyfajta prioritásnak a kerékpárutak kiépítése. Lapunknak Csenger Tibor (Magyar Szövetség) megyei alelnök hangsúlyozta, az önkormányzatuk hosszútávú stratégia szerint végzi ezeket a célirányos fejlesztéseket a főbb útvonalak mentén.

Nyitra környékén nemrég két szakasz építése fejeződött be. Az egyik a megyeszékhelyt köti össze Nyitracsehivel, ill. Kiscéténnyel (Malý Cetín). Korábban szintén Integrált Regionális Operatív Program keretén belül fejeződött be a Nyitra-Lapásgyarmat (Golianovo) etap, amely végül majd magát Verebélyt fogja összekötni ezekkel a településekkel. Ehhez egy szakasz hiányzik még Nemespann (Paňa) irányából, amelynek már elkészültek a tervei, a fejlesztést pedig a verebélyi önkormányzat fogja megvalósítani. A teljes képhez pedig hozzátartozik a Lapásgyarmatnál nemrég átadott kilátótorony, amely a kerékpáros turizmust is szolgálja.

A megyén belül a Nyitra-folyó alsóbb szakasza a másik fő fejlesztési terület – emlékeztetett Csenger. Itt a kivitelező cég már építi a Érsekújvár és Naszvad közötti kerékpárutat, ami egyelőre megyei forrásokból valósul meg, ám Nyitrán további pénzeszközökre is pályáztak már. Ami a Naszvad-Martos relációt illeti, a tervdokumentáció és az építési engedély már megvannak, a beruházást pedig a megye által meghatározott Integrált Beruházási Programból finanszírozzák.

Csenger Tibor hozzáfűzte, a megye két évvel ezelőtt fogadott el 110 ezer eurót a Vágsellye és Gúta közti közti kerékpárút tervdokumentációjának elkészítésére. Ennek a járásszékhely felőli első szakasza már megépült. A következőre Vágsellye az érintett községekkel együtt pályázott, ám a kérelemről még nem született döntés. A megyei alelnök szerint az a fő céljük, hogy Vágsellyét és Komáromot végre ilyen módon is összekössék.

A bringautakhoz kapcsolódó tevékenységek közé tartozik még a különféle jelölések felfestése, kihelyezése. Erre a célra minden éveben 30-40 ezer eurót különít el Nyitra megye, majd a helyi igények alapján végzik el a munkát. „Két és fél hónappal ezelőtt bejártuk az Ipoly völgyét Helembától Ipolyviskig. Úgy döntöttünk, hogy kijelöljük az egész szakaszt, amelynek 80%-a a töltésen fog menni“ – tette hozzá Csenger Tibor.