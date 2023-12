Csaknem teljesen kész a Csenke és Ebed közti hiánypótló kerékpárút

2023 végén annak ellenére sikerült nagyon gyorsan megépíteni a töltéskoronán futó nyolc kilométeres szakaszt, hogy az áremelkedés miatt sokáig bizonytalan volt a kivitelezés. A Muzsla részét képező Csenke és Ebed közti Duna-töltés koronájának leaszfaltozására azonban végül sikeresen pályázott a Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulás (VDIRT) a határon átnyúló uniós pályázaton (Interreg V-A HU SK).

3,8 milliós befektetés

A Karva-Csenke szakasz idén őszre készült el 1,7 millióból, így összességében elmondható, hogy az EuroVelo 6 érintett részébe 3,8 millió eurót fektettek be 2023-ban – összegezte lapunknak Domin István, a VDIRT elnöke. Hozzáfűzte, csupán apróbb hibákat fedeztek fel az átadási folyamat során, ezek kiküszöbölésével azonban nem lesz gond.

Az aszfaltozáson kívül egy-egy helyszínen világítást, kamerákat, ill. két kerékpáros számlálót is telepítettek. A kivitelező a cég nyomáspróbákat is végzett az útfelületen, amely a mért értékek alapján rendkívüli teherbírással rendelkezik. Ez leginkább árvízveszélykor fontos, amikor a töltéskoronára nehéz gépjárművek is ráhajthatnak. A hivatalos átadásra 2024 tavasszal kerülhet sor, a bringások azonban ezt megelőzően is használhatják már az új utat.

Pénzügyi kihívás

A VDIRT számára nem volt könnyű feladat előteremteni a 2023-ban megvalósult kerékpárutakhoz szükséges pénzeket. Ennek oka elsősorban az volt, hogy utófinanszírozásról beszélünk, vagyis az EU-s támogatást csak a fejlesztés megvalósulása után kapják meg. Domin elmondta, egyedül a Szlovák Takarékpénztár állt a társulás mellé, miután az aláírt nemzetközi szerződés alapján biztosították számukra a 3,8 milliós áthidaló hitelt. Ennek az összegnek azonban van hitelkezelési költsége, ill. kamatterhe, amit a társulás magára vállalt.

A fejlesztés megvalósítását nagyban segítette Nyitra megye is, amely vállalta az 5%-os önrész biztosítását. Az elmúlt programozási időszakban rendszerint a teljes keret 85%-át adta az Európai Unió, 10%-át pedig valamelyik illetékes minisztérium. Ugyanakkor az önrész előteremtése mindig problémát jelentett a VDIRT számára, Nyitra megye azonban előbb 86 ezret hagyott jóvá a kerékpárút kialakításához, majd Branislav Becík megyeelnök ígérete alapján a további hiányzó 107 ezer eurót is állni fogják.

Nem teljes még

Akármennyire is jó hír, hogy Karvától egészen az ebedi Duna-partig kifogástalan minőségű és biztonságos kerékpárúton tekerhetünk, a Komárom és Párkány közti EuroVelo 6-os útvonal még korántsem teljes és összefüggő.

Az első problémát a Dunaradvány részét képező Zsitvatőtől a dunamocsi csárdáig tartó bő négy kilométeres szakasz jelenti, amely szinte teljes egészében a 63-as elsőrendű úton halad. A telkek és lakóházak itt szinte hozzátapadnak a Dunához, így esetleg a főút mentén lehetne kialakítani valamilyen kerékpárutat. Domin István szerint, amennyiben Dunaradvány község és a Szlovák Közútkezelő Vállalat itt előállnának valamilyen megoldással a jövőben, akkor a társulásuk készen áll a segítségnyújtásra. Egyébiránt aktívan figyelemmel fogják kísérni a mindenkori aktuális nemzetközi pályázati kiírásokat, a tapasztalatuk ugyanis azt mutatja, hogy ezek segítségével sikerült nagyobb pénzösszegeket előteremteni.

Ugyancsak problémás a Dunamocs és Karva közti csaknem öt kilométeres szakasz, amely a 63-as út régi, nem karbantartott nyomvonalán halad. A fák gyökerei több helyütt felnyomták az aszfaltot, ill. az utak szélét belepte a növényzet. Domin István szerint az érintett önkormányzatokkal, ill. a Szlovák Vízdazdálkodási Vállalattal olyan háromoldaló szerződést írtak alá, melyben a települések vállalták az útszakasz jövőbeli karbantartását. Ennek ellenére az lenne a jó megoldás, ha Szlovákiában létrejönne a Nemzeti Kerékpáros Központ, amely magára vállalná a infrastruktúra gondozását.

Végül Ebednél, ill. Párkánynál is vannak olyan útrészek, amelyek ugyan a nemzetközi kerékpáros úthoz tartoznak, de a fejlesztés során nem történt velük most gyakorlatilag semmi. Párkány és az ebedi major között például csak addig aszfaltoztak, amíg rendezettek voltak a telekviszonyok, ill. a városhoz tartozó területen majd az önkormányzatnak kell kiépíteni az útvonalat a saját fejlesztési tervei és elképzelései szerint.