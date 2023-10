Hetvenéves a galántai gimnázium (VIDEÓ)

Hetven évvel ezelőtt nyílt meg a jelenlegi Kodály Zoltán Gimnázium elődje Galántán. Pénteken ünnepi akadémiával és megemlékezéssel ünnepeltek az intézmény tornatermében. Egykori diákként örömmel mentem az ünnepségre. Elképzeltem, hogy megkérdezek jelenlegi és volt diákokat, tanárokat, illetve olyanokat is, akik először diákjai voltak az iskolának, később tanárai lettek vagy szülőként kapcsolódtak a gimihez. Ahogy beléptem az épületbe, máris kicsit nosztalgikus hangulatba kerültem, habár az utóbbi időben volt hasonló élményem a fiam révén, hiszen már ő is ott tanul. Az igazgató fogadott a bejáratnál, de míg eljutottam a tornateremig, csupa ismerős arc köszöntött. A tornateremben még több ismerős, barát, volt tanár, egykori osztály- és iskolatárs gyűlt össze. Ekkor már sejtettem, nagy gondban leszek azzal, hogy kit válasszak riportalanynak közülük, mert szinte bármelyiküket kérdezhetném. A galántai gimisek közössége ugyanis olyan, mint egy hatalmas család. Valószínűleg alig akad olyan, akinek valakije nem ott tanult. Szerelmek, barátságok, házasságok köttettek az egykori diákok között, és minden bizonnyal a mostaniak között is, illetve a tanárok legtöbbje szintén a galántai gimnáziumban érettségizett. Úgy döntöttem, hogy az interjúk helyett a maratoni hosszúságúra nyúlt ünnepség beszédeiből idézek.

Marsall János, a Kodály Zoltán Gimnázium igazgatója, korábban tanára és diákja megtiszteltetésnek érezte, hogy köszöntheti a nyugdíjas tanárokat, a vendégeket és az egykori érettségizőket.

„Azokat, akik szűkebb hazánkban, sőt, a vén Európában is öregbítették a Kodály Zoltán Gimnázium és jogelődjei hírnevét és tehetségükkel, becsületes munkájukkal megalapozták, előkészítették az utánuk következő generációk sikeres útját honi és külföldi egyetemeken egyaránt”

– fogalmazott. Kifejtette, egy évfordulón nemcsak kötelező, hanem célszerű is számvetést készíteni. Mátyusföld első magyar tannyelvű középiskolája, a Galántai Magyar Tanítási Nyelvű Tizenegy Éves Középiskola 1953. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit az anyanyelvén tanulni szándékozó ifjúság előtt. Az iskola alapítója, első igazgatója Farkas István volt. 1960-tól Általános Műveltséget Nyújtó Középiskolaként, 1970-től gimnáziumként működött, Kodály Zoltán nevét 2000-ben vette fel az intézmény. A nyolcéves képzés 1992-ben indult. Hetven év alatt 196 osztály 5452 diákja tett érettségi vizsgát. Az igazgató beszélt arról is, milyen fontos időszak az ember életében a 10-18 éves kor közötti időszak, hiszen a még gyermek, de már felnőtté válni akaró fiatal lendülete viaskodik az egyetemes értékeket közvetítő iskolai követelményekkel. Szebbnél szebb élmények és életpályák bontakoznak ki ezalatt az egyénekben.