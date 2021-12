VIDEÓ: Telt ház a királyhelmeci Covid-osztályon

Múlt szerdán látogattam el a tőketerebesi Svet zdravia hálózathoz tartozó tőketerebesi kórház Covid-osztályára, betekintést nyertem a frontvonal „sűrűjébe”, abba a harcba, melyet az orvosok, egészségügyi dolgozók vívnak meg nap mint nap a világjárvánnyal szemben. Már a tőketerebesi látogatásom során is kiderült, hogy a helyzet nem rózsás. Tőketerebesen is sok a beteg, rémisztően magas az elhalálozás aránya, a betegségbe túlnyomórészt azok halnak bele, akik különböző okokból kifolyólag nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást. Amikor besétáltam a tőketerebesi kórház Covid-részlegére, hátborzongató látvány fogadott: épp egy idős férfi testét tolták ki az osztályról, szervezete mindössze percekkel érkezésem előtt adta fel a harcot a fertőzéssel szemben. Elszomorító látvány volt, de talán még elszomorítóbb volt azt hallani az orvosoktól, hogy az osztályon kezelt és a hozzájuk érkező fertőzöttek közel kilencven százaléka nem kéri az oltást. Korábban is leírtam és most is kijelentem, írásommal senkit sem akarok befolyásolni, pusztán a kórházakban uralkodó helyzetre szeretnék rávilágítani.



A tőketerebesi után a királyhelmeci kórház Covid-osztályára is bemerészkedtem, Gerenyi Andrea, a Covid-osztály főnővére vezetett körbe. Az itt kezelt fertőzöttek állapota még jobban szíven ütött, hiszen bodrogközi vagyok, így több ismerős arccal is találkoztam. Az osztály 20 ágyának mindegyike foglalt volt. Sok volt az idős beteg, de fiatal, testalkatukat tekintve életerős fiatalból is jó néhányat ápoltak odabenn. Volt olyan, aki viszonylag jó állapotban feküdt az ágyon, de olyat is láttam, aki élet-halál között lebegett. Az egyik oxigénellátásra kapcsolt néni szólt is valamit, de olyan gyenge volt a hangja, hogy nem értettem, mit szeretne mondani. Három olyan beteg mellett is megálltam, akiket a lélegeztetőgép tartott életben. Tegnap megtudtam, hogy az egyik ott ápolt beteg sajnos belehalt a fertőzésbe, az ő szervezete sem bírta tovább, pedig úgy tudom, a fertőzésig életerős, egészséges volt. Nagyon sajnálom, pláne, hogy a nővérek ottjártamkor abban bíztak, felépül és újra láthatja a szeretteit.



Kimerült egészségügyisek

„A Covid-osztályunkon összesen húsz ágy van, és csakúgy, mint más kórházakban, a járvány fékezése érdekében mi is intenzíven dolgozunk az emberek oltásán, a PCR- és az antigéntesztelésen. Ahhoz, hogy az oltópont és a Covid-részleg, nem utolsósorban pedig az úgynevezett fehér, vagyis a nem covidos páciensek ellátásáról gondoskodó sürgősségi osztály is működhessen, minden egyes nap meg kell szabnunk, ki hol fog dolgozni. Ez kegyetlen fárasztó munka, pláne, hogy a jelenlegi állapotunkat tekintve a különféle megbetegedések miatt körülbelül húsz alkalmazottal kevesebbel működünk. Megesett, hogy a Covid-osztályon dolgozó orvos kimerültség miatt összeesett, és volt olyan is, hogy az egyik doktornő elkapta a fertőzést az iskolás gyermekétől. Egy ideje a katonák is besegítenek a reggeli irányításban, de karszalagokat is adunk az alkalmazottaknak, hogy megjegyezzük, ki merre található” – közölte lapunkkal Hencel Klára. Elmondása szerint szeptember óta szinte minden héten 90 százalékra megtelt a Covid-osztályuk, és ezért is van szükség az alkalmazottak folyamatos átirányítására.

„Tesztelésre a regisztráltakat és a soron kívülieket is fogadjuk, de megesik, hogy olyan tömeg gyűlik össze, melyet csak egy másik, hirtelen összerántott csapattal tudunk időben letesztelni. Ez a feladat egyre nehezebb, ugyanis a betegek növekvő száma miatt szinte minden alkalmazott napi szinten be van valahova osztva. Értem az emberek frusztráltságát és azt is, hogy a tesztelés miatt sokszor hosszú perceket kell várniuk, de ezt nem mi találtuk ki. Úgy segítünk, ahogy tudunk. Egyébként minden alkalmazottnak nagy szerepe van a kórházban, jelenleg mintegy 230 ember dolgozik valamennyi részlegen. A tesztelőpontok működését külsős egészségügyi alkalmazottak bevonásával erősítettük meg, de többen dolgoznak a laborban is. Hangsúlyozni szeretném, hogy míg az idei év elejétől novemberig nagyjából 7 ezer PCR-tesztet értékeltünk ki, addig novemberben 5 ezret. Ez óriási különbség, ami szintén azt bizonyítja, hogy az alkalmazottak óriási terhelés alatt vannak. Bár a beosztást már legalább egy hétre előre elkészítjük, minden a kötelező reggeli tesztelések eredményétől függ. Ha valamelyik alkalmazottnál fertőzést mutat a teszt, azonnal át kell alakítani a napi beosztást” – mondta az igazgató.



Sok az oltaltan

A királyhelmeci kórházban kezelt, koronavírussal fertőzött páciensek oltottsági aránya hasonló a többi kórházéhoz. Az igazgató statisztikája szerint a beérkező betegek 90 százaléka még nem kapta meg a koronavírus elleni oltást, és szeptember óta csak azok haltak bele a fertőzésbe, akik ebbe a csoportba tartoznak. „Senkit sem akarok meggyőzni a védőoltás fontosságáról, de egy biztos: igaz, hogy a beoltott személy is megfertőződhet, de nem hal bele a betegségbe! Jöttek már hozzánk oltott betegek is, de ők pár nap alatt leküzdötték a fertőzést. Mindenki a saját döntése szerint cselekszik, de ha nem változik a helyzet, az egészségügy térdre fog kényszerülni. El fog jönni az a pillanat, amikor nem leszünk képesek ellátni a kórház 32 orvosával a Covid- és az akut osztályokat, a tesztelőpontokat, az oltópontokat és a gyerekosztályt. A számok pedig ijesztőek. Szeptember óta legalább 112, koronavírussal fertőzött páciensünk volt, 27 százalékuk belehalt a betegségbe. Az elhalálozott páciensek 64 százaléka nem került le a lélegeztetőgépről, fennmaradó részük el sem jutott addig, hogy gépre kapcsoljuk őket” – mondta Hencel azzal, hogy a betegek elhelyezésében nagyon sokat segít az egészségügyi minisztérium által nemrég elindított online rendszer, melynek köszönhetően látják a kórházak telítettségét.

„Látjuk a szabad ágyak, a betegek, vagy éppen a lélegeztetőgépen fekvők számát. Ezt korábban telefonon egyeztettük, ami nem mindig volt aktuális. Az elmúlt másfél hétben többször is megtörtént, hogy minden ágyunk foglalt volt, de a rendszernek köszönhetően már előre tudtuk, melyik környékbeli kórházba küldhetjük a beteget szállító gyorsmentőt. Bár nekünk csak három lélegeztetőgépünk van a Covid-osztályon, nem a gépek, hanem a személyzet száma az, ami gondot okoz. Szeptember óta két kérvény érkezett hozzánk orvosi állás betöltésére, aminek igazán örülünk. Velük már meg is egyeztünk, de jelen pillanatban még további háromnak tudnánk munkát adni. A nővérek hiánya még nagyobb problémát jelent, hiszen legközelebb Rozsnyón van nővérképző szakiskola, de a távolság miatt szinte lehetetlenség idecsalogatni őket” – zárta a királyhelmeci kórház igazgatója.