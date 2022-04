Gyógyteákra, vitaminokra is szükségük van az ukrán menekülteknek

Támogassa az ujszo.com -ot Úgy vagyunk az újságírással, mint a hivatásos zenészek: fellépünk naponta a „kőszínházban", elegáns ruhában a hűséges, bérletes közönségünk előtt, vagyis eljuttatjuk a postaládákba, árushelyekre nyomtatott napilapként a fizetős Új Szót. És mondhatjuk azt, hogy kiállunk a mélyen tisztelt publikum elé a korzón is, kicsit könnyedebben szórakoztatjuk, elgondolkodtatjuk a közönséget, érzelmeket kiváltva az erre járó tömegből. Ez az előadás pontosan olyan szenvedélyes, mint a kőszínházi fellépés, ugyanúgy sok munkával jár, mégis ingyenes. Ha tetszett, hálásan fogadjuk adományát, amit a jelképes hegedűtokba helyezhet. Eddigi felajánlásait is szívből köszönjük az új hangszerekhez, a zenekar bővítéséhez, a repertoár kiszélesítéséhez: az ujszo.com naprakész működtetéséhez. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom

Az adományok egy részét az ideiglenesen Vágsellyén tartózkodó családok kapták meg, a többit az ukrán testvérvárosukba, Mohyliv Podilskyjbe szállították. Koller Erika, a városi hivatal szóvivője arról tájékoztatott, ismét megnyitják a gyűjtőhelyet, ahol hétfőn, szerdán és pénteken 14 és 17 óra között fogadják a lakosok adományait. „Elsősorban tisztálkodó szerekre, samponra, tusfürdőre, szappanra, fogkrémre, mosóporra van szükségük az ukrán menekülteknek. Továbbra is gyűjtünk tartós élelmiszert, babatápot, kásaféléket, és nagy segítséget jelentene, ha különféle teákat is hoznának az adományozók. Torokfájásra pasztillákat, megfázás elleni gyógyteákat is szívesen fogadunk” – tájékoztatott Koller Erika. A testvérvárosból az adományokat szállító autóbusszal érkezett néhány ukrán család, elsősorban fiatal édesanyák a gyermekeikkel. Az ukrán Mohiliv Podilskyjben is több száz, a háborús övezetből menekülőről gondoskodik az önkormányzat. Jozef Belický, Vágsellye polgármestere folyamatosan kapcsolatban áll az ukrán testvérváros vezetésével. Amikor Koller Erikával ellátogattunk az egyik vágsellyei önkormányzat által működtetett szükségszállásra, az ott élők baba előkéket, nadrágszíjat, mosogatáshoz és takarításhoz szükséges tisztítószereket, szivacsokat és rongyokat is kértek az adományozóktól. Ezekkel is segíthetik a kisebb-nagyobb gyerekekkel érkező édesanyákat, hogy az ideiglenes szálláson komfortosabban érezzék magukat. A kisebb gyerekek labdára, különféle kültéri játékokra vágynak, a nagyobbacskák rollerre, kerékpárra pattannának, hogy a távolabb lévő szállásról is bejussanak a városba.