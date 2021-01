Gördülékeny volt a tesztelés utolsó napja Érsekújvárban

Péntektől keddig tartott Érsekújvárban az országos tesztelés, amelyre a lakosok időpontot foglalhattak maguknak, de a délutáni órákban a nem regisztrált, régióbeli érdeklődők is jöhettek szűrővizsgálatra.

Érsekújvár | Péntektől keddig tartott Érsekújvárban az országos tesztelés, amelyre a lakosok időpontot foglalhattak maguknak, de a délutáni órákban a nem regisztrált, régióbeli érdeklődők is jöhettek szűrővizsgálatra.

Január 22-től 25-ig 16 228 antigén-tesztet végeztek el, ebből 221 lett pozitív, ami 1,36 százalékos fertőzöttségi arányt jelent. A hét első napján 2 173 lakos vett részt szűrővizsgálaton, és 28-nak lett pozitív teszteredménye, ami 1,29 százalékos arányt jelent. Kedden a legtöbb tesztelőponton egyáltalán nem volt várakozási idő. A Czuczor Gergely Alapiskolában a délelőtti órákban az időpontra érkezőket és néhány nem regisztrált érdeklődőt is fogadni tudtak, rendkívül gördülékenyen és szervezetten zajlott a tesztelés.

Ficza Szombat Mária, a városi hivatal alkalmazottjaként végzett önkéntes munkát és elmondta, napok óta meg sem állnak, mégsem éreznek fáradságot, örülnek, hogy segíteni tudnak. Minden szervezetten, olajozottan működik. Túl sok időnk nem volt beszélgetni a tesztelés során, mivel folyamatosan érkeztek a lakosok. A még csak gimnazista Csanda Tamás az adatfelvételnél segédkezett önkéntesként, és ő adta át a teszteredményeket a lakosoknak. „Jelentkeztem önkéntesnek, mert most nincs iskola, a tesztelésre érkezők többnyire udvariasak, rendesek. Akadt olyan is, aki zúgolódott azon, hogy az iskola folyosóján kell várakoznia a teszteredményekre, de voltak vidám pillanatok is.

Az egyik férfi annyira megörült a negatív teszteredményének, hogy forró kávét hozott ajándékul az önkénteseknek!” – mondta Csanda Tamás. A tesztelésre érkezők az iskola főbejáratán át érkeztek és a tornateremnél lévő kijáraton át távoztak, kezükben az eredménnyel.

A lakosok tíz tesztelőpont közül választhattak, a teszteket az Érsekújvári Járási Hivataltól kapta a város, ám a tanúsítványokat az önkormányzatnak saját költségen kellett kinyomtatnia.

Kedden 2184 antigén tesztet végeztek el, ebből 39 eredmény lett pozitív, ami 1,79%-os pozitivitási arányt jelent. Az Érsekújvári járás azon régiók közé tartozik, ahol várhatóan lesz ismételt tömeges tesztelés.