Helyieké a regisztráció

Galántán szombaton és vasárnap lesz tesztelés 8 és 18 óra között, 12 és 13, valamint 15:30 és 16 óra között szünetet tartanak. A város már szerdán elindította a regisztrációs rendszert, amelyet elsősorban Galánta állandó lakhelyű lakosainak tartanak fenn. A város honlapján részletes leírás szerepel a regisztráció mikéntjéről. A kért időpontról e-mailben és SMS-ben kap visszaigazolást az igénylő, amelyet fel kell mutatni a tesztelőhelyen a mintavétel előtt. A regisztrációt legkésőbb pénteken (január 29.) 20 óráig kell elvégezni. Galántán, akárcsak a múlt héten, most is 11 tesztelőhelyet hozott létre a város, a regionális közegészségügyi hivatallal együttműködve a hivatal székhelyén kialakított mobil mintavételi helyen is várják az érdeklődőket.

Szencen péntektől jövő hét keddig (január 29. - február 2.) lesz tesztelés. Ma három helyszínen öt csapat végzi a mintavételt 9 és 18 óra között. Szombaton és vasárnap öt helyszínen kilenc tesztelőcsapat várja a tesztelésre érkezőket 8 és 18, illetve bizonyos helyeken 9 és 18 óra között. Jövő héten hétfőn és kedden három helyszín négy tesztelőcsapatából választhatnak a lakosok. A tesztelőhelyek és időpontok részletes leírása megtalálható a város weboldalán és közösségi oldalán. Az előző teszteléshez hasonlóan most is van lehetőség előre egyeztetett időpontot igényelni a mintavételre. Már meg is nyitották a regisztrációt. A város tájékoztatójában hangsúlyozza, a hétvégén kizárólag a szenci állandó vagy átmeneti lakhelyű, 15 évnél idősebb lakosokat fogadják. Felszólítják őket, hogy a regisztráció során minden szükséges adatot (lakcím, születési szám, születési dátum) adjanak meg, különben a rendszer törli a regisztrációt és meg kell azt ismételni. Ugyancsak törli a rendszer az állandó vagy átmeneti lakhellyel nem rendelkező, Szencen élő lakosokat. Ők azokat a tesztelőpontokat vehetik igénybe, ahol nincs előzetes regisztráció. Azok az időpontok is érvényesek, amelyeket az elmúlt napokban igényeltek a lakosok, még azelőtt, hogy átmenetileg felfüggesztette a város a regisztrációs rendszer működését. Ebédszünet 12 és 13 óra között lesz, előtte negyedórával veszik az utolsó mintát, délután pedig 17 óra 30 perckor. A város folyamatosan frissíti a weboldalát és a közösségi oldalát a teszteléssel kapcsolatos tudnivalókról.

Nagyfödémesen már lehet regisztrálni a hétvégi tesztelésre, amely szombaton és vasárnap 8 és 17 óra között valósul meg a kultúrházban. Az időpontokat a község weboldalán, vagy a 031 78 78197 és a 0911 954170-es telefonszámon lehet egyeztetni.

Vezekényen a múlt hetihez hasonlóan a községi hivatalban telefonon lehet kérni az időpontokat munkanapokon 8 órától 15 óra 30 percig. A mintavételt ugyancsak a kultúrházban tartják szombaton 7 órától 20 óráig.

Pereden tegnap délután elindult a regisztráció, így a múlt héten alkalmazott megoldás helyett, amikor utcák szerint osztották fel a lakosokat a tesztelésen, most meghatározott időpontban lehet érkezni a két tesztelőpontra, vagyis a kultúrházba és az alapiskola tornatermébe. Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 8 órától 19 óráig végzik a tesztelést.