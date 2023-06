Gazdag nyári táborkínálat az érsekújvári térségből

Az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola vezetése idén is megrendezi a hagyományos nyári táborait, de ennél többet is kínálnak a magyar közösségnek. Priskin Zoltán iskolaigazgató arról tájékoztatott, hogy már tavaly nyáron rendkívül nagy volt az érdeklődés az alsó tagozatosok részéről a napközis táborok iránt.

Még több tábori lehetőség

„Július 3-tól 8-ig (kivéve az államünnepet) rendezzük meg az iskolai táborunkat, ahová 68 gyerek jelentkezett be. Július közepén indulnak a jelentkezők a magyarországi Siófokra. Idén is nagy népszerűségnek örvend a Zahoran Judit pedagógus ötlete nyomán hagyományossá vált turista tábor, amelynek helyszíne Oravice lesz július végén. Még egy táborral bővítettük az idei kínálatot, az angol nyelvi tábor július első és második hetében valósul meg egy Amerikában élő egykori czuczoros tanuló és iskolánk angol szakos pedagógusainak a szervezésében” – tájékoztatott Priskin Zoltán. Újdonságnak számít egy újabb táborozási lehetőség a gyerekek számára, amelynek szintén a Czuczor Gergely Alapiskola ad otthont. Vakációs Bibliahetet tartanak július 17. és 21. között Sasák Ilona lelkésznő kezdeményezésére, a nyári tábor 8-tól 17 óráig tart, a tábordíj 30 euró. A járási székhelyen a Piramis szabadidőközpontban is lesznek napközis táborok három turnusban, de már csak a július eleji időpontban van szabad hely. Az érsekújvári járásbeli Udvardon, a Matjhényi Adolf Alapiskola tanulói is izgalmas nyár elé néznek. Mintegy 40-40 tanuló számára szerveznek nyári tábort július 6-án és 7-én, valamint július 10-től 14-ig, továbbá július 4-től 14-ig. A napközis tábor 8-tól 16 óráig tart, részben az iskola területén zajlanak a foglalkozások, de kirándulásokkal teszik még izgalmasabbá az együtt töltött időt.

Kamocsa összefogása

Az Érsekújvárhoz közeli Kamocsán jól működő óvoda van, de a kisiskolát már több mint egy évtizeddel ezelőtt bezárták. A község önkormányzata azonban évente megszólítja és tanév végén értékeli a kamocsai származású diákok igyekezetét és törekvéseit. Az itt élő iskolásoknak kamocsai nyári programhetet terveznek július 24-től 28-ig, az érdeklődők Lukács Katalin szervezőnél jelentkezhetnek. A foglalkozásokat naponta 9 és 12, délután 14 és 16.30 órakor tartják a kultúrházban, illetve annak környékén. A helyi szervezetek is részt vesznek a nappali táborba látogató gyerekekkel való foglalkozásokon. A Mentsünk életet nevet viseli a Szlovák Vöröskereszt helyi szervezetének programja, a nyugdíjasok klubjának tagjai a hagyományőrzés fontosságára hívják fel a gyerekek figyelmét. Kamocsa környékének, természeti szépségeinek jobb megismerését a vadász- és a horgászszervezet helyi tagjai segítik, és az önkéntes tűzoltók is tartanak ismeretterjesztő foglalkozást. Kamocsán tánctanfolyam is lesz a kultúrházban július 17-től 21-ig, a táncos és kézműves foglalkozások résztvevői megismerkedhetnek a balett-, a modern tánc, a mazsorett- és a hip-hop tánccal. A 60 eurós tábordíj étkezést is tartalmaz.

Hamuban sült pogácsa

Az érsekújvári járásbeli Tardoskedden július 3-tól 7-ig a faluházban tartják a nyári tábort 6-14 éves gyerekek számára, naponta 8 és 16 óra között. Foglalkozásokkal, étkezéssel együtt 50 eurót fizetnek a szülők. A tardoskeddi lakosok számára az önkormányzat 25 százalékos kedvezményt nyújt a helyi termálfürdőben, az ehhez szükséges igazolványt a községházán válthatják ki a lakosok. Kürtön Márk atyánál és Melecski Andrea pedagógusnál jelentkezhetnek azok a 8-15 éves tanulók, akik részt kívánnak venni a nyári napközis táborban július 10. és 14. között, reggel 8-tól 17 óráig. A 20 eurós díjban benne van az étkezés, a napot az iskola udvarán kezdik, majd kézműves foglalkozások lesznek, továbbá túra a Cigléd kegyhelyre, de lesz szőlőhegyi barangolás és kirándulás Párkányba. Angol lektorok vesznek részt a táborban, ahol lehet készíteni hamuban sült pogácsát, és nem marad el a tábortűz sem.