Galánta okosodik – többfunkciós lámpákat helyeztek el a Fő utcán

Térfigyelő kamerarendszer, többfunkciós lámpák – egyebek mellett ezek azok a fejlesztések, amelyekkel intelligensebbé válik a város. A képviselő-testület tavaly ősszel fogadta el a „Smart City” – okos város koncepcióját. Peter Paška polgármester lapunknak elmondta, hogy a közvilágítást üzemeltető Finmos céggel közösen készítették elő a tesztüzemet. „A cég gondoskodott a beruházás az anyagai fedezetéről, a városnak ez egy centjébe sem került” – szögezte le a polgármester. Év végétől 24 okos lámpát helyeztek el a Fő utcán. A világítótestek mellett levegőminőséget- és zajszintmérő szenzorok is vannak a póznákon. A közbiztonság javítása érdekében eddig 60 kamerát kapcsoltak rá a város rendőrség központjára. „A célunk, hogy az egész városra kiterjesszük a projektet, amellyel jelentősen javulhat a lakosok életkörnyezete és a közbiztonság” – magyarázta Paška. A polgármestertől megtudtuk, hogy a városi hivatalba futnak be a mérőműszerek adatai, amelyekkel a forgalmat és a parkolást is figyelik. Az elmúlt hetekben megfigyelték, hogy naponta 12 ezer jármű halad el a Fő utcán. Az adat arra utal, hogy a városi elkerülőút alig tehermentesítette a központot, a körgyűrű megépülése előtt ugyanis 16 ezer gépkocsit számoltak meg a belvárosban.

„Az egyik lehetőségünk az, hogy ha például túlzottan romlik a levegő minősége, akkor lezárhatjuk a Fő utcát a forgalom elől és az elkerülő útra terelhetjük az autókat. Ha az egész városban elérhető lesz a rendszer, akkor hozzájárulhat például a parkolási helyzet javításához is – este lámpa jelezné, hogy hol vannak szabad parkolóhelyek. A póznákon elhelyezett segélyhívó gombbal pedig veszély esetén riaszthatnák a lakosok a városi rendőröket” – vázolta a jövőbeli elképzeléseket a polgármester.