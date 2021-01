Füleken négy mintavételi pont létrehozását tervezik a hétvégén

Fülek városa folyamatosan kapcsolatban áll a Losonci járási hivatallal, melynek válságstábja ma ülésezett. Az ülésre behívták azokat az orvosokat is, akik az eddigi mobil mintavételi működtették, így a Fülekit is. Az előzetes terv az, hogy rajtuk keresztül alakítanának ki kiegészítő mintavételi pontokat. Ezen kívül a legnagyobb füleki munkáltatók, az Ekoltech cég ill. maga a város önkormányzata is tervez egy alkalmazotti tesztelést, valószínűleg pénteken.

A hétvége folyamán egy ahhoz hasonló tömeges tesztelést akarnak megszervezni, amely ősszel is volt. Szombaton és vasárnap reggeltől estig négy mintavételi pont nyitását tervezik. Agócs elmondta, hogy szeretnék használni a ZMOS által kidolgozott applikációt is, mely segítségével konkrét időpontra lehet majd jelentkezni, hogy elkerüljék a fölösleges sorban állást. Jelenleg még számos kérdés tisztázásra szorul a polgármester szerint – pl. még azt sem tudják, hogy jutnak el az állam által biztosított tesztek a városba. Az egészségügyi kisegítő személyzetet helyileg keresik, már meg is szólították azokat az orvosokat és nővéreket akik ősszel segítettek a tesztelés során. Közülük többen jelezték, hogy most is rendelkezésre állnak.

„Amit nem tudunk, hogy hogyan függ össze ez az egész az iskolai teszteléssel“ - mondta Agócs, aki emlékeztetett, hogy oktatási minisztériummal közösen a napokban megindult egy adatgyűjtés arról, hogy mely diákok térnének vissza az iskolákba. Ehhez Fülek városa ezer tesztet rendelt, és most nem tudják, hogy ez milyen összefüggésben van a bejelentett országos teszteléssel. Menjenek-e a pedagógusok a hétvégén teszteltetni magukat, vagy várjanak az iskolai tesztelésekre. Agócs Attila elmondta, hogy a helyzet elég abszurd, de megérti, hogy nehéz logikát keresni ebben a pandemikus állapotban: „Nem irigylem azokat a döntéshozókat, akik ezeket az országos szabályokat hozzák, hiszen az élet annyira komplex, hogy nagyon nehéz olyan intézkedést hozni, amin ne lehene fogást találni.“

Az oltások terén nem jó a helyzet Füleken a polgármester szerint. Tudomása szerint még nem oltották be a helyi mentősöket, akik nap mint nap hordják a koronavírusos betegeket a losonci kórházba. A helyi nyugdíjasotthonban sem tudják még, hogy mikor fognak náluk oltani. Egyelőre csak néhány magánorvos és a nővérkéik tudták beoltatni magukat, de nekik is Besztercebányára vagy Rozsnyóra kellett ezért utazni.