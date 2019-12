Fizetőssé tennék a II. rendű utakat Nagyszombat megyében

Hosszú ideje szenvednek a megyei fenntartású II. és III. rendű utak teherforgalma miatt. Az elégtelen úthálózat és az állami utak modernizációja során felhalmozott adósság az oka annak, hogy a teherautók ezeken az utakon kénytelenek közlekedni.

Egyre több a panasz

Az utak megépítésekor azonban nem számoltak ilyen nagy forgalommal, így mostanra nagyon sok útszakasz műszaki állapota nem kielégítő, illetve nem biztonságos.

„Az intenzív teherforgalom és annak kísérő jelenségei, például a kipufogógázok, a zaj, a rázkódás, az út statikájának megbontása, a gyalogosok és a kerékpárosok veszélyeztetése nagymértékben csökkenti a lakosság életminőségét, főként azokét, akik ezeknek az utaknak a közvetlen közelében laknak. Ezek a lakók gyakran fordulnak észrevételeikkel, panasszal vagy petícióval a megyéhez”

– fejtette ki Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A probléma megoldásának érdekében a megye úgy döntött, javaslatot nyújt be a közlekedési minisztérium által készített törvény módosítására, amely az autópályák, a gyorsforgalmi utak, az I., a II. és a III. rendű utak meghatározását tartalmazza.

10 kritikus szakasz

A megye egyúttal 10 olyan kritikus útszakasz kijelölését kéri a szaktárcától, amely a teherforgalmat szolgálná a Galántai és a Dunaszerdahelyi járásban. Négy olyan II. rendű, 142 km hosszú útszakasz van ezek között, amely párhuzamos az I. rendű utakkal. A további hat szakasz II. rendű, a hosszuk összesen 107 km.

Fizetős II. rendű utak

Karolína Duckától, a közlekedési minisztérium szóvivőjétől megtudtuk, ha Nagyszombat megye autópályadíjat szeretne szedni a II. osztályú utakon, a Nemzeti Autópálya-társasággal kellene szerződést kötnie, ezzel együtt vállalnia kellene a bevezetés költségeit. Az útdíjból származó bevétel Nagyszombat megyét illetné, azonban az autópályadíj-rendszer üzemeltetéséért a Nemzeti Autópálya-társaságnak köteles lenne egy meghatározott részt befizetni.

Egyeztetni kell

„Az intézkedés bevezetése előtt a megyének mérlegelnie kell, milyen előnyök és hátrányok származnának ebből, ugyanis nemcsak a teherforgalomra lenne hatással, hanem a helyi fuvarozó cégek kiadásait is megemelné. Emiatt tanácsos lenne ezt a lépést először velük megvitatni. A közlekedési minisztérium erről tájékoztatót küldött Nagyszombat megyének, amelynek alapján a megye enyhítette az elvi hozzászólását” – fejtette ki a szóvivő.

Veszélyes forgalom

Egy felsőszeli lakos arról számolt be, hogy naponta közlekedik a Galánta és Felsőszeli közötti úton, de sokszor félelemmel telve teszi meg ezt a 8 kilométeres szakaszt: „Rengeteg a kamion, a pótkocsis teherautó, a nap bármely szakaszában. Az ember mellettük úgy érzi magát az úton, mintha egy kis konzervdobozban ülne. Ha sötét van, alig látni az út szélét, mert nincs megfelelően kijelölve. Nem beszélve arról, hogy sok helyen van leszakadva az úttest. Ha abba egy 40 tonnás autó belehajt, természetes, hogy meginog. Nem csoda, hogy rendszeresen történnek itt balesetek.”

Olvasónk, Nagy Eszter Nagymegyerről Nyárasd felé közlekedik gyakran. Elmondta, az Ekecs és Nyárasd közötti szakasz katasztrofális, különösen esős időben. „Alistálon keresztül is mehetnének Nyárasdra, úgy tudom, éppen a teherforgalom miatt volt korábban felújítva az útszakasz. Nyárasdon régebben is sok helyen volt leszakadva az úttest széle, amióta megépítették a csatornahálózatot a községben, még rosszabb. Hiába van a falu nagy részén 30 km/órás sebességkorlátozás, a teherautó-sofőrök nem tartják be, nagyon veszélyes a közlekedés arrafelé.”