Felújították a jókai vízimalmot

Jóka | Szombattól újra látogatható a felújított jókai vízimalom, amely mellett egy falumúzeumot is nyitottak. Naponta délelőtt tíztől este hatig tekinthető meg az egyedülálló látványosság.

A jókai vízimalom páratlan látnivaló a régióban, már a század elején is őröltek benne. A malom a ’70-es években felkerült a műszaki műemlékek listájára, azóta a Galántai Honismereti Múzeum kezeli. Néhány évvel később felújították, majd a kilencvenes évek elején teljesen újjáépítették a malmot. Most Nagyszombat megye az Európai Unió támogatásából több mint 144 ezer eurót fordított a teljeskörű rekonstrukcióra. A malom melletti falumúzeumot a falu önkormányzata építette, a 233 ezer eurós projektre szintén uniós programból nyertek támogatást.

A Fedezze fel a Kis-Duna és a Mosoni-Duna értékeit kerékpáron és csónakkal nevű határon átnyúló projekt keretében számos szlovákiai és magyarországi önkormányzat, szervezet és sportszövetség fejlesztheti közösen a régió idegenforgalmi vonzerejét. A Kis- és a Mosoni-Duna mentén öt megye – köztük Nagyszombat, Nyitra és Pozsony -, harminc község kapcsolódott be a felhívásba, közel 2,9 millió eurót költhetnek arra, hogy ökoturisztikai térséggé alakítsák a régiót. Egyebek mellett víziközpontokat alakítanak ki, kerékpárutakat építenek, közös turisztikai és marketingstratégiát fejlesztenek.

Kiš Gábor Jóka polgármestere is a közös propagáció fontosságát emelte ki, bízik benne, hogy a befektetésnek köszönhetően több turistát csábíthatnak a faluba. A polgármester elmondta, hogy évente mintegy kilenc-tízezer látogatót fogadnak a malomban.

„Örülök annak, hogy a projekt a turizmusra, vízisportokra, kerékpározásra és a természetbeni sportolási lehetőségekre összpontosít, mert fontosnak tartom, hogy a gyerekeinket is erre neveljük. A turisták a malom miatt látogatnak Jókára, a falumúzeumban bemutatjuk, hogyan művelték meg a földet elődeink” – nyilatkozta Kiš Gábor.

A malom melletti falumúzeumban bemutatják, hogyan éltek régen a helyiek, milyen szerszámokkal dolgoztak, milyen állatok és növények jellemzőek a környékre. Kiš hozzátette, hogy a projektnek köszönhetően 21. századi színvonalat kínálnak a látogatóknak. A polgármester tovább fejlesztené az idegenforgalmat a faluban, elsősorban a vízi turizmusra építenének. Jozef Viskupič Nagyszombat megye elnöke a régió gazdasági gyöngyszemeként jellemezte a jókai vízimalmot és elmondta, bízik abban, hogy nemcsak regionális, hanem állami és nemzetközi szinten is elismerik a jelentőségét. Viskupič közölte, hogy a megye tervei közt szerepel a vízi- és kerékpár útvonalak összekötése.

A projektnek köszönhetően nagyszabású rekonstrukciót végezhettek el a malomban, de Takács Mihály a Galántai Honismereti Múzeum igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy az idő előrehaladtával különböző kihívásokkal kell szembenéznie a fenntartónak.

„Egyre nehezebb fenntartani az épületet, mivel nehezen találunk olyan szakembert, aki hozzá mer nyúlni. A fából készül malom állandó karbantartást igényel, már másnap azon kell gondolkodnunk, hogy mi lesz a következő lépés” – mondta az igazgató.

A leggyorsabban a malomkerék használódik el, ezt három-négyévente javítani kell, tíz-tizenötévente a tető is rekonstrukcióra szorul. A kilencvenes évek elején teljesen újjáépítették a malmot, Hakszer Vince akkor és most, negyedévszázaddal később is kivette a részét a munkából.

„A legnagyobb különbség az emberekben van. Akkor nem volt gond segítséget kérni valakitől, az emberek kihozták a régiségeket a faluból, ma inkább a fordítottja jellemző” – véli Hakszer, aki azt is elmondta, hogy régen mekkora becsben tartották a malomkövet.

„A malomkő útlevélként szolgált, mert tudták, hogy az valójában a kenyér, a malom pedig egy templom, amelynek a lelke a malomkő” – zárta Hakszer Vince. Két év után ma újra lehet darálni a malomban, ahol az ötvenes évekig leginkább rozst őröltek.