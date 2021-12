Felkészültek a távoktatásra

Hétfőtől ismét távoktatásban tanulnak a szenci alapiskola felső tagozatosai.

Káosz az utazásban

Jelenleg egyetlen osztály sincs karanténban, mindenki visszatért a tantermekbe, ugyanis két héttel ezelőtt a 13 osztályból 9 volt karanténban. Az iskola tanulóinak és alkalmazottainak az elmúlt hetekben az egész Pozsony megyét érintő járatkiesések miatt sok gondjuk akadt, amely abból adódott, hogy azóta, hogy az Arriva vállalat átvette a buszok üzemeltetését, sofőrhiánnyal küzd. Matus Mónika, a Szenczi Molnár Albert Alapiskola igazgatójától megtudtuk, az alsó tagozatos gyerekeket a szülők általában nem engedik egyedül busszal utazni, őket vagy autóval szállítják iskolába, vagy idősebb testvérekkel buszoznak. “Mivel gyűjtőiskola vagyunk, nagyon sok környező településről, ahol nincs magyar iskola, onnan ide utaznak a magyar gyerekek. Az utóbbi napokban olyat is tapasztalatunk, hogy illavai, biccsei vagy érsekújvári jelzésű nyolcszemélyes autó járt a buszok helyett, ami azért is meglepő, mert a gyerekeknek azt tanítjuk, hogy nem szabad idegen autóba beülni. Elsősorban a felső tagozatosokkal volt gond, de ez a távoktatással megszűnik. Ami viszont továbbra is fejtörést okoz, hogy a környező falvakban lakó szakácsnők, vagy a nevelőnő nem tud bejárni. Ahhoz, hogy 13 órakor munkába állhasson, 9 órakor el kell indulnia Diószegről. Kénytelenek az alkalmazottak összefogni és megszervezni, melyik nap ki hozza be őket autóval, mert elméletileg jönnie kell az autóbusznak, hiszen a menetrendben szerepel, de az adott időpontban nem érkezik meg. Nagy teher ez számukra anyagi szempontból is, hiszen az alacsony fizetésből még az autóval való beutazást is ki kell gazdálkodniuk” - fejtette ki. Lapunknak elmondta, hamarabb értesültek arról, hogy jövő héttől a buszjáratok a szünidei menetrend szerint közlekednek, mint hogy megkapták volna az értesítést a távoktatás bevezetéséről, hiszen már a buszmegállókban korábban kiplakátolták a menetrendváltozást.

Sietős Mikulás

A lezárás miatt az igazgatóság úgy döntött, pénteken megszervezik a hétfőre tervezett mikulás napi ünnepséget. “Rendkívül rugalmasnak kell lennünk, ez az, ami nagyon fárasztó. Egyik napról a másikra kell komoly döntéseket meghozni, új rendszert felépíteni, amely megfelel az aktuális követelményeknek, de nincs más választásunk, így élünk másfél éve. Nagyon elszomorító, hogy a mostani kisgyerekek nem fogják tudni, mi az erdei iskola, milyen a sítanfolyam, az osztálykirándulás. Húsz éve minden évben a karácsonyi vásár volt a legnagyobb esemény, ez is kimarad az életünkből. Megpróbáltuk az udvaron, csak a szülők részvételével megszervezni, mert nekik is szükségük lenne a közös programokra, de a veszélyhelyzet miatt végül azt is le kellett fújni. Mi még emlékszünk az iskolai rendezvények hangulatára, de sajnos a gyerekek nem tudják azokat átélni, nagyon sok minden kimarad az életükből” - tette hozzá Matus Mónika.

Kerékpárral az iskolába

A szenci Közös Igazgatású Magyar Tannyelvű Iskola igazgatója, Kontár Zsuzsanna arról számolt be, hogy jelenleg teljes létszámmal üzemelnek, a héten minden osztály fokozatosan visszatért a karantén után. A hétfőtől kezdődő távoktatásra felkészültek, mivel több osztály volt már karanténban, kipróbálták az online oktatást, illetve a tavaly bevált eszközökkel folytatható a tanítás. “Senkinek nem jó ez a megoldás, sokkal jobb a jelenléti oktatás, de nem tehetünk ellene semmit. Szerencsére október végéig egyetlen pozitív koronavírusos esetünk sem volt, eddig összesen 8 fertőzést regisztráltak a diákjaink körében” - tudtuk meg az igazgatótól. A megyei buszközlekedésben kialakult problémák elmondása szerint csak részben érintették a középiskolát. “A nappali tagozatosok létszáma 122, nagyjából a kétharmaduk óvodapedagógia és nevelő szakon tanul. Többségében messzebbről érkező diákok, akik kollégiumban laknak, őket nem érinti a buszjáratok kiesése. Minden osztályban van azonban néhány beutazó diák, akiknek ez gondot okoz. Őket családtagok, rokonok, ismerősök hozzák be, de olyan is előfordult, hogy sokáig hiába vártak a buszra, ezért visszafordultak. Egy zonci kolléga kénytelen volt kerékpárral munkába járni, és nagy valószínűséggel ezért került két hete betegállományba, mert az időjárás nem kellemes a biciklizéshez. A kollégák többsége egyébként autóval utazik. Egy boldogfai tanárunk minden nap 17 óráig vár a buszra, vagy szintén kerékpárral jár, ha az időjárás megengedi” - mondta el Kontár Zsuzsanna.