Feketenyék lovasa nyerte a VII. Felvidéki Vágtát

A Felvideki Vágta lovasai, bár tudva, hogy már mindannyian jogot szereztek a döntőben való részvételre, szintén izgalmas döntő futamot mentek. Összesen 1300 métert tettek meg a két és fél kör alatt. A külső ívről Feketenyék, középről Dunaszerdahely és belülről Somorja indult el. Pompás versenyzéssel már az első körben vezetést szerzett Feketenyék lovasa és folyamatosan az élen galoppozott. Végig uralta a mezőnyt és fantasztikus lovaglást mutatott be. A VII. Felvidéki Vágtát Apponyi Ádám nyerte Pillangó lovával, mögötte nagyon komoly küzdelemben második helyen Dunaszerdahely, harmadik helyen Somorja lovasa végzett. Apponyi Ádám elmondta, ide is győzni jött és mindent megtesz, hogy Szilvásváradon is jól sikerüljön a futam. A díjakat Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere, Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, Winkler Zsolt, a Nemzeti Vágta nevezési- és elővágta igazgatója adta át és a színpadon voltak a nyertes falvak polgármesterei is. A 3500 euró összdíjazású sikabonyi verseny első három helyezett lovasa képviseli majd Felvidéket a szilvásváradi Nemzeti Vágtán. Dunaszerdahely házigazdaként pedig zöld kártyával indul. Az esti programot a Három Királyok - Kovács Koppány, Vadkerti Imre és Derzsi György - fellépése nyitotta meg, majd Rúzsa Magdi és zenekara következett, végül DJ Peller zenéi szórakoztatták a közönséget.