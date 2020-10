Fejlesztések a galántai könyvtárban

A Művészeti Alap támogatásával 2019-ben kezdték el a könyvtár olvasótermének és tanulószobájának felújítását. „Tavaly 3 ezer euró támogatást kaptunk az alaptól a tanulószoba felújítására. Meg is vásároltunk hét könyvespolcot, asztalokat és egy pultot. Idén szerettük volna további bútorokkal kiegészíteni a meglévőket. A fenntartó, Nagyszombat megye hozzájárulásával ez meg is valósult, így be tudtuk fejezni a felújítást és fotelekkel egészítettük ki a berendezést” – mondta el a könyvtár igazgatója, Lívia Koleková, hozzátéve, ez a része a könyvtárnak rendkívül közkedvelt a nyugdíjasok körében, akik a folyóiratokat keresik leginkább, valamint a diákok is szívesen töltenek itt időt kutatómunkával.

Az intézmény a koronavírus ideje alatt a Közegészségügyi Hivatal ajánlása szerint kedd kivételével rövidített nyitvatartásban működik, tehát délután négyig várja az olvasókat. Kedden este hatig látogatható. „Egy műszakban dolgozunk, hogy kevesebb időt töltsenek az emberek a zárt térben, de szombaton is nyitva vagyunk, hogy aki hétköznap nem tud eljönni, az megtehesse szombaton. A közeljövőben úgynevezett bibliobox kihelyezésével is szeretnénk olvasóbarátabbá tenni könyvtárunkat, vagyis lehetővé tennénk számukra, hogy a nyitvatartási időtől függetlenül bármikor visszahozhassák a könyveket, és így akár el is kerülhessék a személyes kontaktust” – egészítette ki az igazgató.

A könyvtárban megújult a bejárati rész is, most pedig a gyerekrészleg felújítása zajlik. Mivel viszonylag kicsik a könyvtár egyes termei, így az érvényben lévő óvintézkedések miatt nem tudnak rendezvényeket szervezni az intézményben. „Hiába rendezhetnénk 50 fős rendezvényeket, ha a területi korlátozások ezt nem teszik lehetővé. A nyár folyamán a parkban több rendezvényt tudtunk szervezni, de most az időjárás miatt erre nincs lehetőség, így kénytelenek vagyunk felfüggeszteni bizonyos tevékenységeinket. Általában évente kétszer szervez az intézmény könyvvásárt. Terveik szerint november 2-án kezdődik a következő.”