Fegyverszünet Galántán

Kedden először ülésezett a város új képviselő-testülete. Az ünnepi beiktatást és eskütételt az első munkaülés követte, amelyen egyebek mellett a bizottságok összetételéről is szavaztak a képviselők. A tizenöt független, két MKP-s, egy hidas és egy SNS-es képviselőegyhangúlag támogatta a programpontokat, az elmúlt évekbenritkán volt hasonlóegyetértést Galántán. Paška elmondta, a következő négyév az építkezés időszaka lesz, kiemelte a Galandia termálfürdő megnyitását, a parkolóépítést, a távhő- és melegvíz-vezetékek cseréjét, az útfelújításokat és a neogótikus kastély felújítását. „Tudom, hogy számíthatok a képviselő-testület támogatására” – nyilatkozta a polgármester, utalva arra, hogy csapatából öten is bekerültek a testületbe. Egyelőre egységes a plénum, nem tömörültekkülön frakciókba a képviselők. „Mindenki kijelentette, hogy nincs igény a frakciókra. Ez új. Az első testületi ülést megfelelően előkészítették, remélhetőleg a folytatás is hasonlólesz, de majd meglátjuk” – nyilatkozta lapunknak Bíró László (MKP) képviselő, akinek ismét bizalmat szavaztak a lakosok.

Peter Závodský újraválasztott képviselőrészben egyetért Bíróval, de hangsúlyozta a munkaértekezletek fontosságát. „Ismerjük egymást, csupa értelmes, tapasztalt képviselő ül a testületben, ezértúgy gondolom, ezzel nem lesz gond a következő négyévben” – mondta Závodský, aki azonban azt is leszögezte, hogy a decemberi ülésen több vitás ponttal, például a képviselőkjutalmazásával és a bérházaképítésével is foglalkoznak. A képviselőa megbízás átvételekor nem fogott kezet a polgármesterrel. „A kézfogás a tisztelet jele, nem tartozom tisztelettel Peter Paškának. Mindenkinek megígérhetem, hogy a következő négyévben is körmére fogok nézni a polgármesternek” – mondta Závodský.