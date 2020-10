„Ez már a túlélésről szól” - vélik a vendéglátósok

Németh Sándor régóta a vendéglátásban utazik, Nagymegyeren panziót, Dunaszerdahelyen borszaküzletet üzemeltet. Az alma sem esett messze a fájától, Sándor fia Péter egy népszerű éttermet vezet. Ugyan több lábon állnak, mégis egy ágazattól függenek – ez pedig az idegenforgalom, amelyre súlyos csapást mért a koronavírus.

Rövid felüdülés

„A tavaszi lezárás után nyáron jött egy kis felüdülés, elindult az élet a városban, berobbant a turizmus. Sok belföldi turista látogatott el Dunaszerdahelyre Pozsonyból, Szencről, vagy az északi régiókból.

Az indulás jó volt, egészen mostanáig“ - kezdi a beszélgetést a vendéglő üres teraszán Péter.

Sándor szerint idén aki tehette, kihasználta a hazai turizmus nyújtotta lehetőségeket, és éltek az idegenforgalmi utalványokkal is. „Két hónapja viszont egy turista sincs. Október közepén a fürdő is bezárt. Nem értem, miért a turizmus és a vendéglátás került a legnehezebb helyzetbe, mikor minden más működhet“ - jegyezte meg Sándor. Mindketten egyetértenek abban, hogy nyáron a vendégek szinte megfeledkeztek a vírusról, a felszabadult hangulathoz a néhány hónapnyi kényszerszünet is hozzájárulhatott. A költekezésen azonban nem mutatkoztak meg az egyre baljósabb gazdasági előrejelzések.

Alkalmazkodni kell

„A két hónapnyi nyitva tartás nem hozza vissza a lezárás miatti kiesést. Lelkiekben jól jött, érződött a pozitív hatás, sok új vendég jött“ - folytatta Péter, aki szerint a tavaszi első hullám idején sok új vendéget szereztek a kiszállításnak köszönhetően. Tavasszal már a környékbeli falvakba is vállaltak kiszállítást. És egy népszerű ételrendelési portálon is elérhető a hamburgerező, most ez tartja szinten a helyet. De a rendelésekből nehéz megélni, mint mondják, a jelenlegi bevétel csak a korábbi napi forgalom 30-40 százalékát éri el. Ennek ellenére azonban nem váltak meg az alkalmazottaktól. „A kilenc alkalmazottból a korábbi öt helyett négy van egy műszakban. Egy átveszi a rendelést, ketten a konyhában dolgoznak, egy kiszállít“ - ismerteti az elosztást Péter.

„Ez már a túlélésről szól, arról, hogy a piacon maradjunk, és megtartsuk a vendégeinket“ - teszi hozzá Sándor körbemutatva a takaros teraszon.

A vendéglő bejárata előtti részt csak nemrég üvegezték be, hogy télikertként az egész évben használható legyen. Mivel azonban nem szellőztethető, és fűteni kell, nem felelt meg a lezárás előtti követelményeknek, hiába tűnt jó ötletnek a beruházás.

Meddig tart a lendület?

Péter szerint addig, amíg az emberek bírják pénzzel. „Mert ha már úgy döntenek, hogy nem tudnak ételt rendelni, akkor nincs mit tenni“ - magyarázza a fiatal vendéglátós. Apja megjegyzi, hogy ugyan lenne mit fejleszteni, és terveik is voltak, ilyen vészterhes időkben inkább nem áldozzák fel a tartalékokat. „Télen egyébként is kisebb a bevétel, elmaradnak a turisták“ - teszi hozzá Sándor, aki arra is rámutat, hogy a jelenlegi bizonytalanság is nagy károkat okoz.

„Ez a legrosszabb. Nem tudjuk, hogy mi lesz az országos tesztelés után. Ha az alkalmazottak részt vesznek a tesztelésen, és kiderül, hogy valaki pozitív, akkor 10 nap karantén, ha nem vesznek részt, akkor is. Ki fog így dolgozni?“ - teszi fel a kérdést Németh Sándor.

Az étterem már nem luxus

Apa és fia abban is egyetértenek, hogy előbb-utóbb enyhíteni kell a korlátozásokon. „Meggyőződésem, hogy az emberek fele nem fogja betartani a jelenlegi előírásokat. Tavasszal még féltek az ismeretlentől, a mostani nem egyértelmű kommunikáció miatt azonban nem kétséges, hogy csökken a fegyelmezettség“ - véli Sándor. Az étteremben és a borszaküzletben is hiányolják a rendezvényeket, míg az első kisebb céges bulik megszervezésére kínált kiváló helyet, a másik főként a borellátással gondoskodott a megfelelő szórakozásról. Péter arra is rámutatott, hogy az éttermekben alig terjedt a vírus, tavasszal is egymástól két méterre helyezték el az asztalokat, minden előírást betartottak. „A pincérek maszkban szolgálták fel az ételt. A vendég is ülhet maszkban. Aki fél az úgysem jön el, aki viszont szeretne étteremben enni, az most nem teheti meg a lezárás miatt“ - nehezményezi Péter.

Segítség konkrétumok nélkül

A közlekedési minisztérium a múlt héten ismertette az idegenforgalom és a gasztronómia támogatására létrehozott programot, amely szerint a tavalyi bevételük bizonyos hányadának megfelelő összeggel támogatnák azokat a vállalkozásokat, amelyek idén nehéz helyzetbe kerültek az új koronavírus miatt.

„Mindenki a konkrét feltételeket várja, de tartunk tőle, hogy ezek miatt majd a vállalkozók egy része nem élhet a segítséggel. De mindenképp megpróbáljuk.“ - mondta a pályázati lehetőségről Sándor

- „Nagymegyeren a panzióban nullára csökkent a forgalmunk, az étteremben pedig bértámogatást kérünk majd.“

Nem csak gasztronómia

A vendéglátás sok embert foglalkoztató, komplex iparág, ezt Péter szavai is alátámasztják, aki rámutatott, hogy hány beszállító függ az éttermek működésétől. „A diszkontáruház forgalmának nagy részét éttermek teszik ki. A beszállítóink is rugalmasak, most mindenki ragaszkodik a partnerekhez. Így naponta az aktuális igényekhez alkalmazkodva tudunk friss húst és zöldséget rendelni“ - vázolta fel a helyzetet Péter. De nem csak a beszállítóknak fontos, hogy működnek-e az éttermek. Sándor hozzátette, hogy sok munkás állt meg náluk menüre, akiknek ez volt a napi meleg étel. A hivatalnokok, akik 8 órát ültek a számítógép előtt, kellemes környezetben fogyaszthatták el az ebédjüket. Most erre nincs lehetőség.

Nyáron teltház volt, most visszhang van

Az éttermek nagy része megpróbált alkalmazkodni az új kihívásokhoz, a legtöbben a kiszállítást is felvették a szolgáltatásaik közé, de a házhoz rendelt étel sem garancia a sikerre, itt is szükség van az ismeretségre és a meglévő ügyfélkörre.

„Telített a piac, mindenki, akinek van egy kisbüféje, kiszállít, igyekszenek kapaszkodni a vállalatok“ - jellemzi a helyzetet Péter.

Apja Sándor megjegyzi, hogy elnapolták a korábban tervezett beruházást. „Megpróbáljuk legalább 0-ra kihozni a gazdálkodást, hogy ne legyen veszteség“ - konstatálja a tulajdonos. A két vendéglátóst az is bosszantja, hogy néhány kilométerrel arrébb, a határon túl nyoma sincs az ilyen megszorításoknak. A magyar határzár is inkább csak elrettentő jellegű, aki viszont elég bátorságot gyűjt össze, az magyarországi éttermekben akár kedvezményt is kaphat – állítják Sándorék.

Majd jövőre

A családi kasszát külön kezelik, arra egyelőre nincs hatással a jelenlegi járványhelyzet. „A család meghúzza a szíjat“ - jegyezte meg Péter. Ősszel hirtelen nyomasztó csend váltotta fel a nyári teltház zaját. Mikor azzal búcsúzunk, hogy jövőre majd bepótolhatók lesznek a most elmaradt céges bulik, születésnapok borvacsorák, akkor szomorúan legyintenek, tavasszal ugyanis abban bíztak, hogy majd ősszel megtarthatják a rendezvényeket. Egyelőre azonban kilátástalannak tűnik a helyzet, de a vendég most is úr – egy-egy rendeléssel otthonról is segíthetünk abban, hogy kedvenc helyeinkre majd visszatérhessünk a járványidőszak letelte után.