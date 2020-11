Eurómilliók zöld projektekre 

A megyei fenntartású intézmények közül öt szociális otthonban, három kulturális intézményben és egy középiskolában a fűtéshez szükséges energiáról részben hőszivattyú segítségével gondoskodnak. „Kilenc intézményünk nyert összesen két és fél millió euró támogatást az uniós alapokból, amelyből a jövő év folyamán épülnek ki a hőszivattyúk. Ezeknek köszönhetően jelentős energia- és anyagi megtakarítással számolunk, egyúttal csökken a szén-dioxid-kibocsátás, amely káros hatással van a levegő minőségére. Örömmel tölt el, hogy ezzel is hozzájárulunk a környezetvédelemhez, illetve az úgynevezett zöld megye kialakításához” – tájékoztatott Jozef Viskupič megyeelnök. Nagyszombat megye nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, a karbonszegény gazdálkodás kialakítására. Jelenleg három további hasonló projektje áll elbírálás alatt. Az említett kilenc intézmény projektjeit 95 százalékban a Környezetvédelem Minősége Operatív Programból elnyert vissza nem térítendő támogatásból valósítják meg. A galántai szociális otthon fűtési rendszerének modernizálására 157 823 euró jut. Fazekas Veronika, az intézmény vezetője elmondta, nagyon örül annak, hogy bekapcsolódhatnak ebbe a projektbe, hiszen ő maga is igyekszik a környezettudatos életmódot preferálni az otthon lakói számára. „Az intézményben 20 gyermek és fiatal felnőtt részesül ambuláns nappali és heti bentlakásos szociális ellátásban, illetve öten laknak egy különálló épületben, akik egész éves bentlakásos ellátást kapnak. Kollégáimmal igyekszünk bekapcsolni őket például a hulladék szelektálásába, és gyakran kerül szóba a környezetvédelem. A fűtési rendszer modernizálása már egyébként is aktuális, jelenleg gázkazánnal fűtünk. A projektnek köszönhetően nemcsak újabb, hanem gazdaságilag is előnyösebb fűtésünk lesz és nem mellesleg a környezetünk megóvásáért is teszünk valamit” – fogalmazott Fazekas Veronika, a szociális otthon igazgatója.

