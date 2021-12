Épül az első elektromos töltőállomás Királyhelmecen

A túlnyomórészt állami támogatásból megvalósuló töltőpont elsősorban annak a néhány elektromos autóval közlekedőnek jelenthet segítséget, akik a régióban élnek és közlekednek, és azoknak is, akik ilyen autókkal érkeznek a térségbe. Bár Királyhelmecen két benzinkút is működik, a környezetbarát motorokkal ellátott autósokra eddig nem gondoltak. Információink szerint nyilvános elektromos töltőállomás legközelebb az I/79-es országút menti Mária szálláshely parkolójában, néhány kilométerrel Velejte (Veľaty) település előtt van, a tőketerebesi városi hivatal területén, illetve a nemrég megnyílt Obi szaküzlet parkolójában. Ezen töltőállomások legtöbbje ingyenes, de egyszerre csak egy, maximálisan két autót lehet velük tölteni, a járás nagyságát tekintve számuk valóban minimális.

Töltőoszlop parkolóval

A királyhelmeci önkormányzat egyike azon 75 pályázónak, amelyek az elmúlt időszakban jelentkeztek a gazdasági minisztérium által meghirdetett versenypályázatra, és sikerrel jártak. Az eredményhirdetés alapján a királyhelmeci töltőállomás 5 ezer eurós állami támogatásból valósul meg, mely egyszerre két elektromos gépjármű töltését teszi lehetővé. A váltóárammal működő töltőoszlopot, mely egy elektromos autó akkumulátorát átlag 2–4 óra alatt tölti fel teljesen, és a hozzá tartozó két parkolóhelyet értesüléseink szerint a városi hivatal közelében alakítják ki.

Tiszta energia

Tény, hogy az elektormos autók és a működtetésükhöz szükséges elektormos töltőállomások terjedése a gépjárművek üzemletetése szempontjából sokkal környezetbarátabbak, mint a belsőégésű motorok, az elektromos autózásban jártasak szerint nem mindegy, milyen energiaforrásból oldják meg a töltőpontok működtetését. A pólyáni Tomojka Vojtko Béla évekkel ezelőtt vásárolta meg első elektromos autóját, nemrég egy újabbat is beszerzett. Mivel Tomojka számára nemcsak az elektromos autózás alapelve, hanem a megújuló energiaforrások felhasználása is nagyon fontos, nemcsak az autók töltését, hanem szinte az egész háztartásuk működését napkollektorokkal oldotta meg. „Nem is értem, miért nincs a térségünkben több elektromos autó és elektromos töltőállomás. Bízom benne, hogy az emberek nézete folyamatosan változni fog és a környezetbarát közlekedést is egyre inkább előnyben részesíteni. Ha úgy vesszük, a mi udvarunkon is van egy nyilvános töltőpont, mert amint a Tesla tulajdonosoknak saját töltőpontjuk van, az bekerül a Tesla tulajdonosok nyilvános hálózatába. Nekem igazából nincs szükségem a városi állomásra, de azoknak, akiknek nincs sajátjuk vagy elektromos autójukkal ide tévednek, nagyon jól jöhet. Bár a támogatásból Királyhelmecen és Nagykaposon is épül töltőpont, kimondottan zavar, hogy egyik beruházásnál sem szerelnek be napkollektorokat, hiszen azokkal még környezetbarátabb lenne a rendszer. Bár a felhasználónak a legtöbb esetben ingyenes a töltés, a szolgálgatónak ki kell fizetni a felhasznált villanyáramot. Egy ilyen lépéssel nemcsak a töltőket, de a városi hivatal épületét is környezetbarátabbá tehették volna, hiszen amikor használaton kívül van a töltő, a napkollektorok mondjuk a városi hivatal világítását táplálhatták volna” – zárta Tomojka Vojtko Béla.