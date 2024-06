Eperjes megyében rendkívüli helyzetet hirdettek a barnamedve előfordulása miatt

Az Európai Bizottság hivatalosan is befejezte a költségvetési amnesztiát, amelyet a globális koronavírus-járvány kitörésekor hirdetett. Az elmúlt négy év válságai miatt az uniós tagországoknak nem kellett tartaniuk a túlköltekezési eljárástól, melyet az Európai Unió a túlságosan magas költségvetési hiánnyal gazdálkodó kormányok ellen vethet be. Ennek most már vége, az Európai Bizottság szerint az inflációs válság lecsengése után ideje, hogy a tagországok megzabolázzák a költségvetési hiányokat.