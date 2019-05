Engedélyeztetés alatt az emeletes vonatok

A közlekedési társaság és a közlekedésügyi minisztérium az év elején tájékoztatott arról, hogy bővítik a vonalon közlekedő szerelvények kapacitását. Pozsony és Dunaszerdahely között gondot okozott a járatok telítettsége. Több utas is arra panaszkodott, hogy nincs elég hely a sárga vonatokon. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a RegioJet forgalma, egyre több utas választotta a személyautó helyett a tömegközlekedést. Februárban három reggeli járat kapacitását bővítették, és további lépéseket ígértek, amelyeknek köszönhetően több lesz az ülőhely a csúcsforgalomban közlekedő szerelvényeken. A további járatok bővítése mellett emeletes vonatok indításával is javítanák a komfortot. Aleš Ondrůj a RegioJet szóvivője közölte, hogy folyamatban van a szerelvények engedélyeztetése, amelyről a Közlekedési Hivatal dönt.

“A RegioJet már beadta a szükséges dokumentációt és a hivatal igényei alapján folyamatosan bővíti a kért anyagot” - fogalmazott a szóvivő hozzátéve, hogy ha lezárul az engedélyeztetés, akkor a minisztériummal közösen tájékoztatnak a további lépésekről.

Ondrůj leszögezte, hogy semmi nem hátráltatja a folyamatot. Karolína Ducká a közlekedési tárca szóvivője is megerősítette a társaság álláspontját és közölte, hogy németországi szerelvényeket állítanának pályára. Ducká elmondta, hogy mivel mihamarabb szeretnének nagyobb kényelmet nyújtani az utasoknak, ezért már többször felszólították a RegioJetet egy kötelező érvényű időpont meghatározására.

Karolína Duckától megtudtuk, hogy a minisztérium más megoldásokat is keres a szakasz telítettségének enyhítése érdekében. Pozsony és Komárom között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ami jelentősen korlátozza a bővítési tervek megvalósítását.

“Ezért a minisztérium több olyan részleges intézkedést is kidolgozott, amelyeknek köszönhetően rövid időn belül átjárhatóbb a szakasz” - folytatta a szóvivő.

Úszornál egy új kitérőt építenek, amely csatakozna a régóta tervezett, kétvágányos vonalra. A tárca egyezségre jutott a Metrans vállalattal is, amelynek tehervonatai szintén a telített vonalon járnak. A megegyezés értelmében áthelyezték a tehervonat indulását, így helyette új személyvonatot iktathattak be a reggeli csúcsidőben. Az emeletes vonatok ügyében a tárca a RegioJet végső állásfoglalására vár, míg a közlekedési vállalat az illetékes hivatal döntésére. A tárca és a társaság is egyetért abban, hogy kényelmesebb utazást akarnak kínálni az ingázóknak, a lehető legrövidebb időn belül.