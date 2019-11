Eltemették Ján Oravecet, Párkány volt polgármesterét

Több százan kísérték el utolsó útjára pénteken délután Ján Oravec volt párkányi polgármestert. A testvérvárosok küldöttségei mellett több környékbeli település egykori és mai polgármestere is részt vett a temetésen, Esztergomból tiszteletét tette Romanek Etelka előző és Hernádi Ádám, nemrég megválasztott polgármester is. A katolikus szertartás szerint tartott búcsúzáson Eugen Szabó, Párkány polgármestere méltatta elődje életét és munkáját, kiemelve Oravec bátor helytállását az 1998-as párkányi referendum kapcsán és elvitathatatlan érdemeit a Mária-Valéria-híd újjáépítésében. Szabó hangsúlyozta, hogy Ján Oravec a maga optimizmusával, kitartásával és emberszeretetével mindig a város, a párkányi régió, valamint a magyar-szlovák kapcsolatok fejlődéséért dolgozott. Párkány testvérvárosaiban, a csehországi Bruntálban, a lengyelországi Klobuckban, az erdélyi Baróton, Budapesten – Kőbányán, a vajdasági Törökbecsén, az olaszországi Castellarano-ban és Esztergomban is köztisztelenek örvendett.

A temetésen részt vett a párkányi futballcsapat is, a városi sportszervezet nevében Tóth Zoltán igazgató búcsúzott az elhunyttól, megemlítve sportszeretetét és hozzájárulását Párkány sportéletének kiteljesedéséhez.

Galéria

Ján Oravec 1953-ban született, Léván. Párkányban járt alapiskolába, jogászként végzett a prágai Károly Egyetemen. Párkány környéki településeken üzemi jogászként is dolgozott, 1990-től 2014-ig volt Párkány polgármestere. Hivatali ideje alatt számtalan egyéb közéleti tisztséget is betöltött, Szlovákia képviselőjeként a Régiók Európai Bizottságának tagja is volt, Brüsszelben. Mádl Ferenc köztársasági elnöktől a magyar-szlovák kapcsolatok fejlesztéséért a Magyar Köztársaság Lovagkeresztje – kitüntetést kapta meg, 2005. október 23-án pedig Esztergom díszpolgára lett.

Párkány volt polgármestere tragikus hirtelenséggel, november kilencedikén, hatvanhat éves korában hunyt el a Csehországi Liberecben.