VIDEÓ: Elkészítette élete eddig legnagyobb harangját a várhosszúréti harangöntő

„Ez életem eddigi legnagyobb és legmeghatározóbb kihívása, hiszen a harangjátékot alkotó harangok össztömege a 2,5 tonnát is eléri. Ez hatalmas munkát igényelt. A most elkészült, közel négyszáz kilós harang öntőformáján közel három hónapot dolgoztunk. Csak úgy mint ezelőtt, most is sokat köszönhetek az édesapámnak, a testvéremnek és a barátnőmnek, hiszen ők is kivették a részüket a munkából. Mivel sohasem készítettem még egy megbízás keretén belül ekkora mennyiséget, új megoldásokat kellett találnunk. A 2,5 tonnából eddig mintegy 1 tonnányit öntöttünk ki. Szerencsére a mostani is nagyon jól sikerült, bár az öntést követő napokban nagyon sokat izgultam, hiszen miután az öntőformát feltöltjük a folyékonyra felhevített ötvözettel, több napot kell várnunk, hogy alaposan kihűljön és megszilárduljon” – közölte lapunkkal a fiatal mester.



Fontos megemlíteni, hogy Slíž nemcsak a harangok öntésével foglalkozik, egy-egy megbízás során ők készítik el a tartószerkezeteket, a manapság már megszokottnak számító, a harang mechanizmusát működtető elektromos berendezéseket, a kisebb harangokat pedig saját műhelyében be is hangolja. „Az elmúlt egy évben tíz évnek megfelelő tapasztalat ragadt rám, hiszen ahogy azt már korábban is említettem, nagyon sok problémát kellett megoldanunk. Mivel óriási méretekről és mennyiségről van szó, a receptúrákat és az ötvözetek összetételét is át kellett dolgozni” – tette hozzá Slíž Róbert.



Hosszú, de eredményes folyamat

A rozsnyói származású fiatalember évekkel ezelőtt várhosszúréti házuk udvarán, mindössze néhány négyzetméteren formázta és öntötte a harangokat, most viszont már saját hangárjában, édesapja és barátnője segítségével dolgozik az aprólékos tervezést, rengeteg mérést és még annál is több fizikai munkát igénylő projekten.



„Mivel a hangoláshoz egy óriási esztergapadra is szükség van, a régi udvaron már nem fértünk el, ezért egy nagyobb hangárt építettünk. A hangárhoz egy fűtött hajókonténert is csatoltunk, melyben édesapám és barátnőm segítségével a munka egyéb folyamatait, például a betűk és a minták formázását, a kisebb harangok hangolását és az egyéb műhelymunkákat végezzük. Nagyon hálás vagyok, hiszen nélkülük minden sokkal nehezebben és lassabban menne. A most kiöntött és kiöntendő harangok egyébként egy svájci kistelepülés koncerthelyiségében lesznek elhelyezve, de még mielőtt erre sor kerülne, sok munkát kell elvégeznünk. Egyébként nemcsak a harangok készülnek nálunk, hanem a billentyű- és a tartószerkezetek is. Annak ellenére, hogy közép-európai szinten csak a mi műhelyünk biztosítja a harangok egy helyben történő öntését és hangolását, az 52 harang mindegyikét egy hollandiai mű-helybe szállítjuk, hogy speciális gépek segítségével behangolhassuk őket. Bátran mondhatom, hogy életem eddigi legnagyobb feladata előtt állokˮ – zárta a fiatal mester.