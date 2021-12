Egész hétvégén nyitva tart a dunaszerdahelyi oltópont

Az egészségügyi minisztérium hétfőn bejelentette, hogy már három hónap után felvehető a Covid.19 okozta megbetegedés elleni védőoltás harmadik, emlékeztető adagja. A múlt héten a legtöbben az emlékeztető adagért jöttek Dunaszerdahelyre. Most hétvégén is lesz lehetőség az oltás beadására, Dunaszerdahelyen szombaton és vasárnap is reggel 8-tól este 6-ig tart nyitva a nagy kapacitású oltópont. Vasárnap délután 2-ig Modernával, majd 2-től a Pfizer vakcinájával oltanak. Nagyszombatban három nap, szombaton, vasárnap és hétfőn is oltanak, Szakolcán csak szombaton.

A harmadik oltásra érkezők ne felejtsék otthon a második adag beadásáról szóló igazolást, a személyi igazolványukat, és a kitöltött kérdőíveket, amelyek a megye honlapjáról is letölthetők.