Éberhard népszerű a fővárosból kiköltözni vágyók körében

A Pozsonytól mintegy 15 kilométerre fekvő községet néhány évvel ezelőtt még úgy reklámozták az ingatlanirodák, hogy mindössze 15 perc alatt ebből a hamisítatlan csendes, falusi környezetből a város forgatagába juthatnak azok, akik úgy döntenek, Éberhardon telepednek le, vásárolnak házat vagy itt építkeznek. Mint számos más, Pozsony környéki településre, már Éberhardra sem érvényes ez az állítás. A reggeli és délutáni csúcsforgalomban akár egy órába is betelhet ennek a rövid útszakasznak a megtétele.

Éberhardot is felfedezték a pozsonyiak, az éberhardi ingatlanok nagy népszerűségnek örvendenek, hiszen egy átlagos 3 szobás pozsonyi panellakás áráért itt házat és kisebb telket lehetett vásárolni. Nehéz megállapítani, hogy valóban pozsonyiak költöznek-e ide, hiszen tudvalevő, hogy a fővárosba az egész Szlovákia területéről érkeznek emberek, elsősorban a megélhetés miatt. Elsősorban a fiatal családok és főleg a három tó körüli új lakónegyedet (Tri vody) népesítették be az elmúlt pár év során. Mára az új lakónegyedben több mint 2500 lakos él, ez több mint Éberhard lakosainak korábbi összlétszáma.

Kötelező fejlesztési adó

Pár évvel ezelőtt a községben is bevezették az úgynevezett fejlesztési adót, melyet az önkormányzat mindenkire, aki építkezik, kiszab. A lakóház alapterületéből egy meghatározott koefficiens segítségével határozzák meg a befizetendő összeget. Az egyszeri adó 3–4 ezer euró között mozog a településen. A vonatkozó jogszabály szerint ezt az adót az önkormányzat kizárólag a település fejlesztésére használhatja fel. „Tavaly, ennek az adónak is hála, elég szép summával gyarapodott a község kasszája. Egyelőre azonban óvatosak vagyunk a pénzköltéssel, hiszen a járvány miatt a többi községhez hasonlóan, nekünk is jelentős bevételkiesésünk lesz. Még nem határoztuk meg pontosan, mire fogjuk a befolyt összeget felhasználni. Égető szükség lenne az utcák szélesítésére a falu központi részében, továbbá járdák kiépítésére, és a kerékpárutak kiépítése is nagyon időszerű. Terveink szerint az utcák szélesítését és a járdák építését még ebben az évben elkezdjük” – vázolja a jövőbeli terveket Janík Jenő, Éberhard polgármestere.

Örök téma: kerékpárutak

A bicikliutak kiépítésére is kidolgoztatták a terveket, a Kis-Duna pozsonyivánkai hídján át rá tudnának kapcsolódni a Zálesie, Tőkés és Hidason át vezető úton a vereknyei útra, amely Pozsony központjában, az Eurovea bevásárlóközpont környékén végződik. Egy másik szakasz Félt kötné össze Éberharddal, megépítését a megye vállalta. „Nem tudom, hányan járnak kerékpárral a pozsonyi munkahelyükre, egy emberről biztosan tudok, az pedig Ivan Vojtek, a színész, akivel számtalanszor beszélgettünk erről a kérdésről, de minden tervezgetésünknek és beszélgetésünknek egyformán végződött: hiányoznak ez ehhez szükséges anyagi források” – meséli a polgármester.

Nincs magyar iskola

A magyar alapiskola és óvoda évekkel ezelőtt megszűnt Éberhardon. Az önkormányzat pár éven át igyekezett fenntartani az iskolát, de amikor 10 alá csökkent a diákok száma, belátták, hogy nincs értelme. A helyi magyar gyerekek a féli magyar iskolába, illetve a vőki óvodába járnak, amely nagyon népszerű. 2018-ban Pozsony megye felajánlotta a községnek, hogy a már meglévő kertészeti középiskolához társítja az alapiskolát is, kialakítva ezzel egy összevont oktatási központot teljes felszereltségű szlovák alapiskolával. Az alapiskolai diákok létszáma egyre nő, ebben az évben például négy első osztály nyílt. A falu még mindig kétnyelvű, a magyar nemzetiségű lakosok aránya eléri a 20 százalékot, de kérdéses, hogy mi lesz a helyzet a jövő évi népszámlálás után.

Közeli, távoli tervek

A közeli tervek egyike a postahivatal költöztetése, a jelenlegi épület nagyon szűkös, és az ügyfelek kénytelenek az épület előtt várakozni, akármilyen is az időjárás. A jelenlegi járványhelyzet miatt amúgy is ezt a megoldást kellene választani, de a jövő komfortját tekintve a hivatal átköltöztetését tervezik a megüresedett régi egészségügyi központ helyére, amely 2019-ben egy teljesen új épületbe költözött, ahol napi szinten rendel a háziorvos és gyerekorvos. A jövő legnagyobb beruházása a községi hivatal felújítása lesz, ami már szintén időszerű, hiszen a polgármester a falu jogászával együtt osztozik a házasságkötő termen, amit szükség esetén kiürítenek, hogy az esketést lehetővé tegyék. A látványtervek nagyon biztatóak, már csak a beruházáshoz szükséges pénz hiányzik. „Figyeljük a pályázati felhívásokat, amire lehet, jelentkezünk, így lesz ez a községi hivatal felújításával is” – mondja bizakodva a polgármester.