Csütörtöktől Fonográf Fesztivál Komáromban

„Hosszú beszélgetések után úgy döntöttünk, hogy ha lehet, akkor megcsináljuk. Azért enyhítettek a helyzeten, hogy ez lehetővé váljon“ – mondta az Új Szónak Lakatos Róbert, a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ (VMK) igazgatója és az eseményt szervező Fonográf Polgári Társulás elnöke. A fellépők körét még az októberben életbe léptetett korlátozások előtt véglegesítették, majd következett a bizonytalanság, hogy lesz-e bármi is az eseményből. Miután azonban három hete enyhültek a központi óvintézkedések, elhárult a legnagyobb akadály, s a megfelelő szabályok betartása mellett a szokásos november végi dátum helyett kicsit később, de mégiscsak megvalósulhat a fesztivál. „Most a rendezvény első részét valósítjuk meg. A Fonográf Fesztivál mostanra ugyanis elég nagyra nőtte ki magát, vagyis nemcsak a komáromi közönséget szóltjuk meg, hanem tavaly Kassán, Somorján és Füleken is voltak koncertek. Ezt szeretnénk folytatni, s elvinni a dél-szlovákiai városokba a kisebbségi kultúrát, mivel a nép- és világzene nem olyan fősodratú műfajok, amit naponta hallhatunk a rádióban. A fesztivál második részét reményeink szerint március elején tudnánk elvinni más városokba“ – magyarázta Lakatos. A VMK koncerttermében biztonságosan el tudnak helyezni legfeljebb 300 embert. A Tiszti pavilon dísztermében is lesznek előadások, ott legfeljebb 50 főt tudnak fogadni.

December 3-án a Parno Graszt zenekar koncertjével indul a 9. évfolyam. Ezt követően minden nap lesznek koncertek egészen december 6-éig. A részletes program többek között megtalálható a VMK hivatalos elérhetőségein. Jegyek elővételben a VMK honlapján, illetve a koncertek előtt egy órával a helyszínen kaphatók.

A IX. Fonográf Fesztivál programja