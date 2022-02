VIDEÓ: Csodálatos jégfalat alakítottak ki a Szádelői-völgyben

„Ennek a jégfalnak az ötlete évekkel ezelőtt pattant ki a fejünkből, amikor a szlovák-magyar határ túloldalán a magyarországi aggtelekiek létrehoztak egy ehhez hasonló mászófalat, melyen minden egyéb mellett versenyszerű megmérettetéseket is szerveztek. A kezdetekben számos nehézségbe ütköztünk, igazából azzal sem voltunk tisztában, milyen eljárással és eszközökkel, illetve hogy melyik hónapokban lehet kialakítani egy ilyen jégfalat. Mivel a sziklafal a Szádelői-völgy kellős közepén, a nemzeti természetvédelmi rezervátum közvetlen szomszédságában található, a szükséges alapismeretek megkaparintása után a természetvédőktől kivételt kértünk, hogy mászásra és egy jégfal kialakítására is használhassuk a sziklafalat. Mivel Kassához legközelebb csak a Szlovák Paradicsomban vagy a Magas-Tátrában található természetes jégfalakon van lehetőség ilyesfajta sportolásra, a jégmászás szerelmesei nagyon örültek a kezdeményezésnek” – közölte lapunkkal Jaroslav "Jerry" Pukansky, a kassai Rozlomity hegymászó klub elnöke, aki szerint a kezdeményezést elsősorban a rendszeres edzések és gyakorlatok, illetve a klub fiatal tagjainak megfelelő képzése miatt szorgalmazták. A jelenleg mintegy 10-12 méter széles és 14-18 méter magas jégfal egyrészt biztonságos közeget biztosít az edzésekre, másrészt pedig ott található a klub erdei háza is, melyben szükség szerint akár elméleti képzéseket is tarthatnak.



Decembertől márciusig

„Az évek során kitapasztaltuk, hogy a jégfal "építését" december végén érdemes elkezdeni. Ideális körülmények, vagyis tartós mínuszok mellett ez a folyamat nagyjából két hétig tart. Az első mászásokat január első hetében, az utolsókat március végén szoktuk végrehajtani, de bátran kijelenthetjük, hogy a rövid időintervallum ellenére évről évre egyre többen érdeklődnek a jégfal megmászása iránt. Ahogy említettem, a környéken élőknek eddig csak a Magas-Tátrában vagy a Szlovák Paradicsomban volt rá lehetőségük, s valószínűleg ennek is köszönhető, hogy évről évre növekszik a látogatók száma. Fontos megemlíteni, hogy az efféle mászás korántsem olyan nehéz, mint amilyennek látszik, persze megfelelő felszerelés nélkül nem ajánlatos a jégre merészkedni. Mivel vannak olyan látogatóink is, akik évente csak egy-két alkalommal, pusztán kedvtelésből vagy érdeklődésből jönnek el a jégfalhoz, igény szerint a szükséges felszerelést is bebiztosítjuk számukra” – magyarázta Pukansky.



Közösségi támogatás

Mivel a jégfal kialakítása az időjárási viszontagságoktól függően legalább két hétig tart, karbantartása pedig ugyancsak sok energiát igényel, a klub tagjai nemrégiben egy közösségi támogatói rendszer keretében nyilvános gyűjtést indítottak.



„Ebben a kezdeményezésben hatalmas lehetőséget látunk, de a további fejlesztésekhez, beleértve a jégfal kiszélesítéséhez és más sziklafalak bejegesítéséhez már nem elég az önkéntesek segítsége és támogatása. Persze azokra is nagy szükség van és örülünk is nekik, de hogy legalább öt évre biztosítani tudjuk a működtetését, készítettünk egy projektet, melyet a Startlab nevű közösségi támogatói portálon hirdettünk meg. A cél 5000 euró begyűjtése, melyből elsősorban a vezetéket kibővítését, a szivattyú működtetését és a fal karbantartásával járó kiadásokat fedeznénk. Az érdeklődők a következő linket kapcsolódhatnak be a projetkbe. Bízunk benne, hogy az álmaink valóra válnak” – zárta Jaroslav Pukansky.