Biztonságos helyet nyitnak ma Pozsonyban az LGBTI+ személyeknek

Az Inakosť ma délután nyitja meg az In Közösségi és Integrációs Központot, amely az LGBTI+ személyek és a hozzájuk közelállók számára jelent majd biztonságos helyet. Itt mindannyian megkaphatják a szükséges lelki, szociális és jogi segítséget. A központ megnyitásához kapcsolódik, hogy a pozsonyi Vár (Zámocká) utcán leleplezték Juraj Vankulič és Matúš Horváth, a Tepláreň előtt 2022-ben meggyilkolt két fiatal emléktábláját.

„A közösségi és integrációs központ nem jött létre könnyedén, nem kapott támogatást az államtól, hanem épp ellenkezőleg, annak lépéseivel szemben nyílt meg. Abban az időben, amikor az LGBTI+ személyeket a kormány szisztematikusan a társadalom peremére szorítja, amikor az alapvető jogaikat nem védelmezik, hanem veszélyeztetik, ez a helyiség nélkülözhetetlen“

– mondta a sajtótájékoztatón az Inakosť igazgatója, Martin Macko.

A központban az LGBTI+ személyek önmaguk lehetnek anélkül, hogy félnének vagy azt éreznék, hogy mások elítélik őket. Az Inakosť rámutatott arra is, hogy romlik az életminőségük és a lelki egészségük, amelyhez hozzájárul az ellenük irányuló gyűlölet terjedése. Utóbbit egyes politikusok szavai és reakciói is táplálják. Ezzel kapcsolatban kiemelték:

a lelki támogatás iránti igény megkétszereződött, a jogi segítségre való szükség megháromszorozódott, míg a szociális támogatásokra való igény 50%-kal nőtt az elmúlt egy évben.

Az Inakosť munkáját Matej Vagač, a pozsonyi Óváros polgármestere is támogatja, ugyanis ebben a városrészben található az új központ, ill. az emléktábla is. Mellette Tatiana Kratochvílová, Pozsony alpolgármestere is kiállt LGBTI+ személyek mellett.

A szervezet egyben arra kéri a nyilvánosságot, hogy adományaikkal segítsék a közösségi és integrációs központ működését, ugyanis a tanácsadói és támogatói munkához szükséges források egyelőre csak júliusig tudják lefedni a működési költségeket. Ha addig nem javulnak a pénzügyi lehetőségeik, akkor jelentősen korlátozni kell majd a szolgáltatások nyújtását, valamint el kell majd bocsájtani a szakembereket. A nehézségekhez hozzájárul az is, ahogyan az állam viszonyul az efféle projektekhez és szervezetekhez.