Bentlakós szenteste az idősotthonban

Van, aki számára a karácsony csodáját az idősotthonba látogató gyerekek betlehemes játéka jelentette. Akadnak olyan lakók is, akik már összecsomagoltak, és hazautaztak az ünnepekre.

Csoda- és vendégvárás

Peter Mészáros, az érsekújvári idősek panziójának és szociális szolgáltatások otthonának az igazgatója elmondta, intézményük százkilencven lakója közül mintegy húszan töltik a karácsonyt a családjuknál. Az érsekújvári központ naponta 6-tól 21.30-ig nyitva áll a látogatók előtt, ilyentájt sokkal több rokon, barát és ismerős keresi fel az idősek otthonában élő szeretteit. „December 24-én ünnepi ebédet tartunk, hagyományos ételek kerülnek az asztalra, lencseleves, hal, krumplisaláta. Mézet, diót, ostyát is kapnak a lakók, és gyümölcsöt az ajándékcsomagban. A hagyományos karácsonyi összejövetelt november végén tartjuk az intézetben, hogy azok az idős emberek is részt vegyenek rajta, akik otthon töltik az ünnepeket” – mondta Peter Mészáros. Az egyházi és az önkormányzati alapiskolák tanulói, a gimnazisták és a Szlovák Vöröskereszt helyi szervezetének képviselői is ellátogattak advent idején a központban élőkhöz, hogy átadják az ajándékaikat és jókívánságaikat. „Az idős lakók szeretik, ha a december 24-től 26-ig tartó ünnepi idő már csendben, emlékezéssel telik. Ilyenkor az idősotthon dolgozói is velük vannak, 26-án és 27-én én is velük vagyok. Akadnak látogatók, akik Kanadából, Svédországból vagy más távoli helyekről érkeznek az intézményünkben élő szeretteikhez. Otthonunkban lehetővé tettük számukra, hogy ne kelljen szállodába menniük, és akár egész hetet is közös szobában tölthessenek a családtagjukkal” – mondta Peter Mészáros.

Közös ebéd

Hatalmas fenyőfa ékesíti az udvardi Claritas idősotthon csarnokát. A lakók elmondják, hogy maguk készítette díszekben gyönyörködhetnek. Eldicsekednek azzal, hogy minden szoba ajtajára jutott a téli ünnepi díszítésből, és már várják a közös ünnepi ebédet.

Szentestén már a reggeli is más lesz, halas kenőt kapnak, az ünnepi ebéd lencseleves és hal, és karácsony első napján hagyományosan sült kacsával lepik meg az otthon lakóit. „Ünnepi beszéddel köszöntöm az itt élőket a közös ebéden, amelyen rendszerint a főnővér és néhány ápoló is részt vesz. Már zajlik az ünnepvárás, az udvardi óvodások, illetve a szlovák és a magyar alapiskola tanulói is tartottak ünnepváró műsort a központunkban. A lakók könnyekig meghatódva fogadták ezt az ajándékot” – mondta Balogh Csaba, a Claritas nonprofit szervezet ügyvezetője. Az udvardi otthonból néhányan a családjukkal töltik az ünnepeket, de jóval többen szeretnének ilyenkor hazalátogatni a szeretteikhez. „Nem lehet mindig megoldani az otthoni látogatást, mert néhány családban erre nincsenek megfelelő szociális vagy műszaki feltételek. Annak a lakónak, aki már megszokta a központunkat és a lakótársakat, valamint a gondozókat, nem mindig tesz jót az utazás, majd az, hogy újra vissza kell ide térnie. Ilyenkor a központ szociális dolgozói elbeszélgetnek, többet foglalkoznak a bánkódó, ünnepekre hazavágyó idős emberekkel, vigasztaló szavakkal simogatják a lelküket. Az állandó ápolásra, szakszerű ellátásra szorulók számára az intézet jelenti a komfortot, a biztonságot. Korábban többen látogattak haza az ünnepekre, az utóbbi években már valamivel kevesebben. Nem szakad meg ilyenkor sem a kapcsolatuk a családdal, a karácsonyi ünnepek közeledtével egyre több rokon nyit be az idősotthonba. Ilyenkor már sokan szabadságot vesznek ki, és több idejük van az idős családtagra” – mondta Balogh Csaba.

Kitárni szívünket

Udvardi látogatásunk során meg-megállunk a szobájuk előtti csarnokban beszélgető vagy csak a karácsonyfában csendesen gyönyörködő lakók mellett, és áldott ünnepeket kívánunk egymásnak. Akadnak lakók, akik a központ előtti téren élvezik a langyos téli napsugarakat.

Balogh Csabát a vágsellyei idősotthonról is kérdezzük, amely idestova két éve nyitotta meg kapuját. Megtudjuk, hogy Vágsellyéről kicsit többen látogatnak haza a családjukhoz a karácsonyi ünnepekre, talán azért, mert néhányan alig egy éve kerültek a központba. Az idős emberekkel évek óta dolgozó szakember elmondta, előfordul, hogy rosszabb testi és lelki állapotban érkeznek vissza a lakók, mint ahogy távoztak. Talán azért, mert valamiféle hamis remény csillogását érzik meg abban, hogy ismét a régi helyen, a rég nem látott ismerősök között találják magukat. Nehezen értik meg, hogy ez csak az ünnepekre szól, hogy csak ideig-óráig lesz ismét minden a régi.

A még alkalmazásban levő hozzátartozók nemegyszer azért választják az állandó gondozást igénylő hozzátartozóik számára az intézeti ellátást, mert otthon önerőből nem tudnak a nap huszonnégy órájában vigyázni az idős szülőre vagy nagyszülőre. A közösen töltött idő, szeretetteljes együttlét és szívből jövő beszélgetés azonban szebbé teheti számukra is az ünnepeket.