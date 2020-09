Begördült a perbenyiki iskola háromkerekű vasparipája

A szokatlan formát öltő, három keréken guruló, több méter magas szerkezet jelenleg az iskola hátsó részében dekkol, de amint a pandémia miatti óvintézkedések lehetővé teszik, ünnepélyesen is felavatják és azt követően az iskola előtti parkban helyezik el. „Az általunk biciklónak keresztelt szerkezet ötlete tavaly született meg, amikor egy határon átnyúló Interreg V-A projektnek köszönhetően elindult egy, a helyi turizmusra fókuszáló projekt, melybe iskolánkat is besorolták. Az alkotást készítő művészek azért javasolták a bicikli és a ló ötvözetét, mert isko- lánk a régió egyik utolsó olyan tan- intézménye, ahol az iskolában a mai napig aktív állattenyésztéssel és föld- gazdálkodással foglalkoznak. Mindezek mellett továbbra is kitartunk az évtizedek óta tartó lóugrató verseny megrendezésénél, mely iskolánk egyik leghíresebb ismétlődő rendezvénye. A bicikli elemei pedig azért kerültek bele az alkotásba, hogy bárki felpattanhasson rá és meglovagolhassa, vágtathasson vele egyetˮ – nyilatkozta lapunknak Sakáč Silvia, az iskola igazgatója.

Szem előtt kell tartani

A folyamatosan csökkenő diáklétszám szinte minden iskolát érinti, ezért nagyon fontos a pozitív visszajelzés. „Szinte már természetesnek vehető folyamat, hogy egyre kevesebb az alapiskolás, és ebből eredően egyre kevesebb a középiskolás is. Ha az elmúlt öt évet vesszük figyelembe, nálunk is lassan, de folyamatosan csökken a diákok száma. Szerencsére még mindig jócskán hozzuk azt a diáklétszámot, amit a minisztérium diktál. A létszámcsökkenés ellenére igyekszünk új szakokat, más típusú képzéseket kínálni, ide tartozik például a kereskedelmi szakemberek oktatása vagy éppen a pékeké. Korábban már képeztünk ilyen szakembereket, és az egyre növekvő igény miatt folyamatosan újraindítjuk ezeket a szakokatˮ – tette hozzá az igazgató.

Három alkotás

A „biciklóˮ és vele párhuzamosan további két alkotás egy határon átnyúló Interreg V-A Szlovákia–Magyarország program keretében megvalósuló projektnek köszönhetőenkészült el. Az alkotásokkal is a szlovákiai Bodrogköz és a magyarországi Hegyköz térség turisztikai lehetőségeit szeretnék fellendíteni. Ahogy azt az Új Szónak Szpisák Gyula, a projekt szlovákiai partnere már korábban is elmondta, az idén megvalósuló kreatív táborokból és műhelyekből három magyarországi és három szlovákiai művészeti alkotást hagynak hátra. „Bodrogköziként én ezt a térséget ajánlottam a beruházás célpontjául. Az alkotások egyike a perbenyiki Majláth-kastélyban található, egy biciklialkatrészekből és régi kerékpárokból készült, lábbal hajtható lószobor. A másik az a festménysorozat, melyet magyarországi és hazai képzőművészek festettek fel különféle technikákkal a kisgéresi pincék falaira. A harmadik szlovákiai alkotást Borsiba tervezzük, ahol egy interaktív zenélő szerkezetet és egy érdekes erdei szoborcsoportosulást helyezünk elˮ – nyilatkozta lapunknak Szpisák. A művészeti alkotásokat elmondása szerint a meglévő kerékpár- és túraútvonalak mentén hozzák létre, a kulturális és zenei rendezvényekkel pedig a Bodrogköz és Hegyköz térséget szeretnék turisztikailag fellendíteni. A projekt keretében egy mobiltelefonos applikációt és egy weboldalt is létrehoznak, melyek többek között a bodrogközi és hegyközi turisztikai lehetőségeket, a közelgő rendezvényeket, a szálláshelyeket és a turistavonalakat fogják bemutatni. A határon átnyúló projekt összköltsége megközelítőleg 370 ezer euró, mely egy magyarországi elektromos kerékpárkölcsönző létrehozatalát, kulturális és zenei rendezvények szervezését, illetve egy mobil színpad- és hangtechnika beszerzését is biztosítja.