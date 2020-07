Új köntösben a kisgéresi pincék

Szokatlan folyamat kezdődött a Bodrogköz egyik legismertebb és leglátogatottabb helyén, a kisgéresi pincesorok között. Egy pályázat révén kassai és budapesti művészek életnagyságú képeket festenek a borospincék falaira, így próbálják felhívni a figyelmet a helyi turizmusra és a finom borairól is híres tájegységre.

Szokatlan folyamat kezdődött a Bodrogköz egyik legismertebb és leglátogatottabb helyén, a kisgéresi pincesorok között. Egy pályázat révén kassai és budapesti művészek életnagyságú képeket festenek a borospincék falaira, így próbálják felhívni a figyelmet a helyi turizmusra és a finom borairól is híres tájegységre.

A két kassai és három budapesti alkotóművész vasárnap délután látott munkához. Négy nap alatt három borospince oldalfalát festették ki különböző képekkel és grafikákkal. „Míg az én alkotásomban inkább a szürkés, fekete-fehér színárnyalatok dominálnak, a budapesti kollégák sokkal színesebb színpalettát és egy teljesen más, festékszórós technikát használnak. Mindhárom kép egy téma, a bor, a szőlő és a pincesorok körül mozog. Az általam festett szőlőleveleket egy sablon segítségével készítettem, a vidáman szüretelő kislányt pedig egy régi fénykép alapján festettem fel. Mielőtt nekiláttunk a munkának, a pincetulajokkal együtt bejártuk a helyet, megnéztük a terepet, és természetesen a finom géresi borokat is megkóstoltuk. A képeket a pincetulajdonosokkal együtt találtuk ki, de a kivitelezésben már szabad kezet kaptunk. Az alkotások valamilyen szinten mesevilágba illőek, de igyekeztük úgy elkészíteni őket, hogy beolvadjanak a környezetbe? – nyilatkozta lapunknak Retter Krisztián és Bocsárszky Zsolt kassai képzőművész. A pincesorok között eredetileg öt falat festettek volna ki, de változott a terv, ezért a három budapesti művész végül egy közös alkotást készített. „Egy helyspecifikus alkotást hoztunk létre, melyben a tradicionális vonalak mellett az ornamentika elemei is megjelennek. Az igaz, hogy eredetileg mi is külön pincefalakon dolgoztunk volna, de úgy véljük, a közös munka izgalmas volt és érdekes alkotás született? – mondta Németh Dávid, valamint Bencs Máté és Dániel budapesti képzőművész.





Fellendülő turizmus



Az alkotások egy határon átnyúló Interreg V-A Szlovákia–Magyarország programnak köszönhetően készülhetnek el, mellyel a szlovákiai Bodrogköz és a magyarországi Hegyköz térség turisztikai lehetőségeit szeretnék fellendíteni. Szpisák Gyula, a projekt szlovákiai partnere az Új Szónak elmondta, az idei kreatív táborokból és műhelyekből három magyarországi és három szlovákiai művészeti alkotást hagynak hátra. „Bodrogköziként én ezt a térséget ajánlottam a beruházás célpontjául. Az alkotások egyike a perbenyiki Majláth-kastélyban jön létre, ahol az iskolások egy biciklialkatrészekből és régi kerékpárokból készült, lábbal hajtható lószobrot kapnak. A másik a napokban körvonalazódó festménysorozat, melyet a képzőművészek festenek fel különféle technikákkal a kisgéresi pincék falaira. A harmadik szlovákiai alkotást Borsiba tervezzük, ahol egy interaktív zenélő szerkezetet és egy érdekes erdei szoborcsoportosulást helyezünk el? – mondta Szpisák Gyula, aki elmondta, az alkotásokat a meglévő kerékpár- és túraútvonalak mentén hozzák létre, a kulturális és zenei rendezvényekkel pedig a Bodrogköz és Hegyköz térséget szeretnék turisztikailag fellendíteni. A projekt részeként egy mobiltelefonos applikációt és egy weboldalt is létrehoznak, melyek többek között a bodrogközi és hegyközi turisztikai lehetőségeket, a közelgő rendezvényeket, a szálláshelyeket és a turistaútvonalakat mutatják be.





Több figyelmet akarnak



Palágyi Máté, a kisgéresi térgrafikákésfalfestményekötletgazdájaúgy véli, hogy a kisgéresi pincék között létrejövő modern művészeti alkotások megfelelő kiegészítői a már meglévő kulturális és természeti örökségeknek. „Az alkotásokkal a helyi turizmust és a térség vonzerejét szeretnénk növelni, ugyanekkor összekötjük a szlovákiai és a magyarországi művészeket is, hogy közösen dolgozhassanak és új kapcsolatokat építhessenek. Én azt hiszem, hogy a pályázatban szereplő szlovákiai és magyarországi helyszínek, Perbenyik, Kisgéres, Borsi, Pálháza, Füzérradvány, Füzér és Kőkapu eddig nagyon kevés figyelmet kaptak, Reméljük, hogy ezzel a projekttel orvosolni tudjuk ezt a hiányosságot? – mondta Palágyi Máté. A határon átnyúló projekt összköltsége megközelítőleg 370 ezer euró, mely a felsoroltak mellett egy magyarországi elektromoskerékpárkölcsönző létesítését, kulturális és zenei rendezvények szervezését, valamint egy mobil színpad- és hangtechnika beszerzését is jelenti.