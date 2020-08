BARANGOLÓ: Pihenés és szórakozás a Fekete-víz partján

Nemcsak a pihenni vágyók számára ideális hely az Ekopark Relax, hanem óvodai, iskolai csoportok kirándulóhelye is lehet, de kisebb családi rendezvények, lakodalmak megtartására is alkalmas. A közeljövőben csónakázásra is lesz lehetőség.