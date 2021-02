Báli szezon helyett távfodrászat és telekozmetika

A karácsony előtt bevezetett lockdown értelmében nem tarthatnak nyitva a szépségipari szolgáltatók. A fodrászok, borbélyok, kozmetikusok, manikűrösök nem fogadhatnak vendégeket a szalonban, a frizura, szép köröm, és hibátlan szemöldök ugyanis nem létszükséglet. A sajtótájékoztatókat figyelő olvasókban felvetődhet a kérdés, hogy a politikusok hogyan őrzik meg makulátlan külsejüket. Majd a megszokottnál hosszabb, természetes színűvé vált hajukat a fülük mögé igazítva konstatálhatják, hogy a miniszterelnök frizurája 11 éves lánya kézügyességét dicséri, Marek Krajčí egészségügyi miniszter pedig feleségének köszönheti, hogy nem kell kócosan a kamerák elé állnia. De mit tehet az egyszerű ember, létezik-e távfodrászat, vagy telekozmetika? Házhoz megy-e a fodrász munkavégzés céljából?

Kozmetikus telefonon

„Sokan kérnek tanácsot üzenetben, vagy telefonon, így segíthetek enyhíteni a kialakult bőrproblémákat” - mondja Novota Katalin kozmetikus hozzátéve, hogy naponta érdeklődnek az emberek a nyitással kapcsolatban, és arról is kérdezik, hogy hogyan juthatnának be a somorjai kozmetikai szalonba.

„Csak azt tudom nekik mondani, hogy várjunk, nincs előrelépés” - folytatja.

Számos terméket ki kellett dobnia a rövid szavatossági idő miatt, volt olyan is, amit elajándékozott. Az, hogy már két hónapja nem nyithattak ki, anyagilag is megterhelő. Sok magánvállalkozó él az állami támogatással, ezzel azonban a többség épp csak 0-ra jön ki, a mindennapi kiadásokra már nem futja belőle.

Biztonságos szalonok

Bergendi Beatrix sminkes, manikűrös azt mondja, az elmúlt két hónapban festőecsetre cserélte a sminkecsetet, próbálja megőrizni az optimizmusát, de ez nem mindig egyszerű. „Próbálom magam otthon feltalálni, lefoglalni, de sokszor alakul ki frusztráltság, mert nem dolgozhatok” - mondja Betti, aki húgával együtt kozmetikai szalont működtet.

Az utóbbi hetekben már a vendégek sem próbálkoznak azzal, hogy a korlátozásokat megkerülve bejussanak, valószínűleg a helyzet komolysága most nagyobb félelmet kelt. A tavalyi csonka év után idén bevétel nélkül zárult a báli szezon, az esküvői pedig még erősen kérdőjeles. Foglalások ugyan vannak, de mindenki kivár. „Feléljük az anyagi tartalékainkat. Eddig ugyan nem kértünk segélyt, de mivel a számlákat továbbra is fizetni kell, és nem tudjuk, mikor nyithatunk ki, elgondolkodtunk azon, hogy kérvényezzük a támogatást” - folytatta Betti. Az, hogy otthonukban látogassák meg az ügyfeleiket nem merült fel bennük. A szalonban sokkal biztonságosabb környezetet tudnak kialakítani.

„Felháborítónak tartjuk azt a lehetőséget, hogy házaljanak az emberek.

Amikor a szalont nyitottuk, egy csomó feltételnek meg kellett felelni, rengeteg előírást kell betartani. A szalonban csak egy-egy ember tartózkodik bent, két vendég között szünetet tartunk, speciális fertőtlenítőszert használunk” - sorolta a szabályokat a sminkes. A kilátástalan helyzet ellenére igyekszik megőrizni a jókedvét, mivel mint mondja, most olyan tevékenységekre is tud időt szakítani, amire korábban nem jutott.

Mindenkinek nagy változás

Nemcsak a szépségiparban dolgozók számára szokatlan a jelenlegi helyzet, hanem a klienseket is új kihívások elé állítja. „Például azokra a férfiakra gondolok, akik hetente vágatták a hajukat, vagy azokra a hölgyekre, akik hajmosásra jártak hozzánk. A rendszeres vendégeinknek kikeverjük a hajfestéket, és kiadjuk, hogy otthon befessék a hajukat. Emellett természetesen telefonos tanácsadás is működik” - jellemzi a helyzetet Gőgh Joci dunaszerdahelyi kreatív fodrász, aki korábban sem élvezte a szalonon kívüli munkát.

„Sokkal nagyobb a rizikófaktor, ha egy nap elmegyek három-négy családhoz. Biztonságosabb, ha a szalonban fogadjuk megfelelő keretek között a vendégeket.

Nálunk csak időpontos bejelentkezés van, így mindig tudtam, mikor ki jön, és bármikor vissza tudnám nézni” - folytatta Joci. Most azonban erre sincs lehetőség, és a fodrász szerint az előttünk álló hónapokban is inkább az lesz a jellemző, hogy csak időszakosan nyithatnak ki a szalonok.

Hátsó bejárat

Az általunk megkérdezett szakemberek ragaszkodnak a szalon biztonságához, de felesleges lenne azt feltételezni, hogy valamennyi szolgáltató betartja a rendelkezéseket. A fodrász házhoz mehet, és az előírásokat betartva végezheti a munkáját. De az sem ritka jelenség, hogy zárt ajtók mögött szalonban is fogadnak vendégeket. „Ha valaki zárt ajtók mögött mégis egyesével fogadná a vendégeket, akkor is maximum 30 százalékra tud működni” - jegyzi meg Gőgh Joci. Az alacsony támogatás miatt szükség lehet a bevételi forrásra.

Igény lenne rá

Nem mindenki osztja azt a nézetet, hogy ha sehova nem mehet, fodrászra sincs szüksége, a korlátozások közepette is elengedhetetlen a jó közérzet, aminek a megszokott külsőnk is része lehet. Ezért sokan megkönnyebbülve nyitnak ajtót a szájmaszkban érkező fodrásznak, mások bizonytalanul ragadnak ollót, ecsetet. „Mi már átestünk a betegségen, örültem annak, amikor a fodrászunk jelezte, hogy lejárt a karanténja, és eljön” - mondja az egyik olvasónk, egy másik arról számolt be, hogy gyors festésre rendelte házhoz a fodrászt. Kérdéses, hogy a jelenlegi helyzetben meddig élnek túl a kisvállalkozók, a lehetőség ugyan adott, de láthatjuk, hogy a szabályozás nem teremt mindenkinek egységes feltételeket.