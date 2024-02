Az utca teljes körű felújításának tervei Losoncon

A projekt keretében a felületek módosítását, a zöldövezeteket revitalizációját és a vízfelületek kiépítését tervezik, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságát is figyelembe veszik. A város szerint a Novohradská utca ezt követően tágas, modern utcává alakul, amely széles járdákkal, kerékpársávokkal, buszmegállókkal, új világítással, valamint a járművek hosszanti és ferde irányú parkolására alkalmas területekkel gazdagodik.

„A projekt célja az út korszerűsítése, valamint olyan műszaki és minőségi elemek kialakítása, amelyek jelenleg hiányoznak. A rekonstrukció a polgárok közlekedését is felgyorsítja és javítja majd” – mondta Alexandra Pivkova, a város polgármestere.

Az utca összképét faültetésekkel és kültéri építményekkel, szökőkúttal ellátott pihenőhelyekkel szeretnék kiegészíteni. A projektnek az éghajlatváltozásra is tekintettel kell lennie, foglalkozni kell a csapadék kezelésével, hogy az a területen maradjon, ne a csatornahálózatba kerüljön. Az önkormányzat már elkészítette a felújítás projektdokumentációját. A város emellett pályázatot nyújtott be vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulásra, mintegy 3,8 millió euró értékben. A támogatást a Besztercebánya Megyei Önkormányzattól igénylik, illetve más forrásokat is szem előtt tartanak.

(tasr)