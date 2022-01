Az SZMPSZ a szülők türelmét kéri, a támogatást hamarosan utalják

A koronavírus, az adminisztratív akadályok és a hibásan kitöltött pályázati űrlapok miatt idén is valamivel később kapják meg a magyar iskolákban tanuló diákok a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által Szülőföldön magyarul program keretében meghirdetett nevelési, oktatási, tankönyv- és taneszköz, illetve hallgatói támogatást.

Dél-Szlovákia | A koronavírus, az adminisztratív akadályok és a hibásan kitöltött pályázati űrlapok miatt idén is valamivel később kapják meg a magyar iskolákban tanuló diákok a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által Szülőföldön magyarul program keretében meghirdetett nevelési, oktatási, tankönyv- és taneszköz, illetve hallgatói támogatást.

A támogatások utalásáról Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) elnöke tájékoztatta szerkesztőségünket. „Az adatlapok kiszállítása a 18 gyűjtőhelyre 2021. június 22-én és június 24-én megtörtént. Néhány intézmény még júniusban kiosztotta az adatlapokat, így akinek lehetősége volt, már a nyár folyamán eljuttatta a kitöltött és névjegyzékkel ellátott adatlapokat a Pedagógusházba, illetve július első két hetéig Dunaszerdahelyre a Cserkészházba. Ebben az évben az iskolák nagy része nem gyűjtötte a végzős diákoktól (AI-9. évf., KI-4.évfolyamosok) a kitöltött adatlapokat, ezért sokkal több pályázó küldte be hozzánk postán a pályázatát, mint ezelőtt. Emiatt hatványozottan megnőtt a postán beérkező pályázatok száma. A szülők/pályázók sajnos továbbra sem veszik figyelembe, hogy egy borítékba csak egy pályázó adatlapját fogadjuk el, annak ellenére, hogy ezt a felhívásban évek óta feltüntetjük. Amennyiben több pályázat érkezik egyben (esetenként akár 10 drb is), a borítékokat fénymásolni kell, hogy minden pályázathoz csatolni tudjuk bizonyítékként, hogy a pályázat határidőn belül lett feladva. Az adatrögzítéshez sok időt vesz igénybe” – közölte lapunkkal az SZMPSZ elnöke.



5000 hiánypótlás

Az éles program és az adatrögzítők profiljai szeptember 17-én lettek elérhetőek. A feldolgozás érdekében ebben az évben Komáromban 22, Galántán pedig 7 adatrögzítő kapcsolódott be az adatlapok feldolgozásába. Az SZMPSZ 2021. november 29-ig összesen 35 716 darab feldolgozott adatlapot továbbított Magyarországra, és még nagyjából 5000 darab hiánypótlásra szorul. Az összesen beadott pályázatok száma nagyjából 42 000 darabot tesz ki. „A feldolgozást, rögzítés haladását nagyban hátráltatja a rengeteg hiányosan beküldött pályázat. A legtöbb ebben ez évben is az IBAN szám leigazolása miatt van (vagy egyáltalán nem csatoltak igazolást, vagy csak a számlaszám van az igazoláson, nem az IBAN formátum). Sajnos előfordulnak még egyéb hiányosságok is, említeném az egyszer aláírt pályázatokat, a szülők által hiányosan kitöltött és csatolt igazolásokat. Az előző évekhez hasonlítva rengeteg a hanyagul leadott adatlap adatlap, ami nagyban megnehezíti az adatrögzítést. Sok esetben a szülők többszöri igyelmeztetés, kérés után sem adják le az iskolában a kért és kötelezően satolandó mellékleteket. Amint megérkezik a magyar féltől a támogatás, megkezdődik az utalás. Azt, hogy erre mikor kerül sor, egyelőre nem tudni, ezért arra kérjük a kedves szülőket, hogy legyenek türelemmel” – zárta Fekete Irén.