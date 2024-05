Az ötödik dartsverseny Csilizradványban

Profi játékosok nem jelentkezhettek és az amatőrök is csak addig, amíg be nem telt a 32-es létszám, ugyanis maximum 4, összesen 8 fős csapatban játszhattak a résztvevők. A nevezési díj fejenként 20 euró volt. A helyi önkéntes tűzoltók által szervezett versenyt évről évre az önkormányzat is támogatja, idén a helyszínt és a kiosztott kupákat is a község vezetése biztosította.

„Két éve szerveztük meg először a dartsversenyt, mint falusi versenyt. Ekkor 24 embert sikerült megszólítanunk, szerencsére azóta egyre többen vagyunk”

– mondta el Berecz Lajos, a rendezvény főszervezője. Arra, hogy a darts kocsmasport-e azt válaszolta, hogy igen, lehet rá mondani, de kiemelte, hogy a növekvő létszámmal a verseny színvonalára is egyre jobban odafigyelnek.