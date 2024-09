Az egészségbiztosítók támogatása nélkül is megmarad a királyhelmeci készültség

A minisztériumi engedély október 4-én lejár, de a kórház továbbra is ellátja a sürgősségi osztályra érkező gyerekeket és serdülőket.

„A rendelési idő nem változik, az ellátás díja azonban kettőről tíz euróra emelkedik, ez ügyben közvélemény-kutatást végeztünk a szülők körében” – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Hencel Klára, a kórház igazgatója. Az igazgatónő hozzátette, a kórház egyelőre saját költségvetéséből finanszírozza a szolgáltatást, és közben folynak az egyeztetések a bodrogközi települések önkormányzataival, Pataky Károly, Királyhelmec polgármesterének vezetésével.

„Az osztály nyolc orvossal indul, akiknek igazán köszönettel tartozunk ezért, és örülnénk, ha fiatal orvosok is csatlakoznának hozzájuk. Az orvosok számától függ ugyanis a királyhelmeci sürgősségi gyermekosztály megmaradása” – közölte az igazgatónő. Hencel Klára tájékoztatása szerint a kórház vezetősége a gyermekorvosokkal, valamint a királyhelmeci önkormányzat képviselőivel tárgyalt a szolgáltatás fenntartásának lehetőségeiről. „Hiszek abban, hogy a mi példánkat követve más városokban is létrejönnek hasonló projektek a betegek érdekében” – tette hozzá Hencel Klára.

Az egészségügyi minisztérium november 2-ai hatállyal törölte a királyhelmeci sürgősségi gyermekosztályt az APS-pontok listájáról. Az ellátás stabilizálásának céljából más régiókban is hozott ilyen intézkedést a minisztérium, azzal az indokkal, hogy kevés a gyermekorvos. Júliustól a gyermekorvosi ügyeletek rendelési idejét lerövidítették, ami azt jelenti, hogy 22 helyett csak 20 óráig fogadják a betegeket.

A királyhelmeci kórház lépésére reagálva az egészségügyi minisztérium közölte, hogy a helyi egészségügyi intézmény kezdeményezéséről van szó. „Nem arról van szó, hogy sürgősségi szolgálatot működtetnének - ezt a törvény nem teszi lehetővé. Az, hogy hogyan kezelik ezt a helyzetet (milyen mentőautókkal, orvosokkal fognak dolgozni, és miből fogják finanszírozni mindezt), a kórház vezetőségének hatáskörébe tartozik” – közölte a minisztérium kommunikációs osztálya.

Ha a magyar határ közelében fekvő Királyhelmecen megszüntetnék ezt a szolgáltatást, akkor a beteg gyerekkel a tőketerebesi vagy a Nagymihályi sürgősségi osztályra kellene menniük a szülőknek. Éppen ezért a városi és a megyei önkormányzat is ellenezte a királyhelmeci gyermekkészültség megszüntetését. Azon kívül, hogy Tőketerebes és Nagymihály is messze van Királyhelmectől, a nyelvi szempontokra is hivatkoztak az illetékesek, mivel azokban a kórházakban a magyar ajkú betegek nehezebben tudnának kommunikálni.